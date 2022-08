Giba Neles: ídolo do vôlei lança coleção de NFTs com cards colecionáveis de jogadas marcantes

O esporte e o universo dos tokens não fungíveis (NFTs) estão cada vez mais conectados. A bola da vez é a coleção de NFTs do Giba, maior vencedor da história do vôlei brasileiro. O ex-atleta lança nesta terça-feira, 23, colecionáveis digitais de suas grandes jogadas no esporte.

Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, destaque em quadra com este e outros 30 títulos, Giba é o único atleta em toda a história do vôlei que foi campeão em todas as principais competições e também foi eleito, pelo menos uma vez, o jogador da partida em todas elas.

A coleção de NFTs de Giba foi criada em parceria com a IDG e vai eternizar no blockchain suas jogadas mais marcantes no vôlei. Responsáveis por conquistas olímpicas, medalhas de ouro e campeonatos mundiais estarão entre os tokens exclusivos da “Giba Neles”. O nome foi escolhido por conta de uma comemoração de Galvão Bueno durante um jogo do atleta na Olimpíada.

Os NFTs da “Giba Neles” não serão compostos apenas de fotos inéditas, mas também contarão com vídeos do próprio Giba falando sobre suas lembranças no esporte, bastidores dos jogos e jogadas decisivas.

Para retratar alguns destes momentos, a IDG contou com as ilustrações do artista Thiago Soares, da empresa Birdo, responsável pela criação dos mascotes olímpicos do Rio 2016. Além disso, os tokens contarão com efeitos especiais de animação e grafismos.

Integrante do Hall da Fama do Vôlei desde 2018, Giba vê os NFTs como uma homenagem ao legado que construiu. Ele também acredita que possam trazer oportunidades para que um público novo conheça sua trajetória nas quadras e a história do esporte brasileiro com maior profundidade.

“Adoro inovar e, através dos NFTs, estou levando ao fã do Giba e do voleibol parte da minha trajetória, com alguns dos principais momentos da minha vida representada em cards colecionáveis exclusivos. A coleção está show de bola, com artes incríveis e designs em alta definição. Sempre recebi muito carinho dos fãs e vejo o lançamento desta coleção como uma forma de retribuir e compartilhar um pedaço da minha história e das conquistas do vôlei brasileiro”, comentou o ex-atleta em um comunicado.

Os entusiastas do vôlei e do legado de Giba terão a possibilidade de investir em NFTs de três categorias diferentes, de acordo com a IDG. Do mais raro para o menos raro, as opções são:

• Raro: 25 unidades e cinco cards “lendários” — que acompanham itens exclusivos de memorabilia, tais como a primeira camisa usada por Giba na seleção brasileira e o tênis utilizado na conquista do tricampeonato mundial em 2010 e o acesso a experiências exclusivas com o próprio Giba;

• Special: 100 unidades retratando momentos da carreira,

• Original: 1000 unidades retratando momentos da carreira

Fundada na Califórnia, a empresa escolhida por Giba para desenvolver seus NFTs já atuou com outros grandes nomes do esporte brasileiro, como ex-piloto Christian Fittipaldi, e o jogador da seleção brasileira de futebol, Richarlison.

A entrada do esporte no universo dos NFTs vem para melhorar a experiência do torcedor e utilizar a tecnologia para conectá-lo ainda mais aos seus ídolos, além de representar uma nova fonte de receita para uma série de times e jogadores. Nesta semana, a NFL, liga de futebol americano, anunciou a plataforma “NFL All Day”, em parceria com a Dapper Labs, criadora do sucesso NBA Top Shot. A proposta de ambas as plataformas é comercializar NFTs de jogadas marcantes do esporte, seja do basquete ou do futebol americano.

