Gestora trilionária, Fidelity solicita autorização da SEC para ETF de Ethereum à vista com staking

A Fidelity apresentou um pedido de inscrição S-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 27 de março para criar um fundo negociado em bolsa (ETF) de ether à vista. Conforme esperado de um envio anterior, o ETF dará à Fidelity a opção de fazer staking de parte do ether que detém.

O gigante de gestão de ativos ETF será negociado na Exchange Cboe BZX. A Fidelity Digital Asset Services, afiliada à patrocinadora FD Funds Management, atuará como custodiante do ether do trust. De acordo com o S-1:

O Trust [fundo] pretende estabelecer um programa para fazer staking de uma parte dos ativos do Trust por meio de um ou mais provedores de infraestrutura de staking.

Essa decisão acarreta riscos adicionais, observou o pedido. Haverá um risco de perda, incluindo na forma de penalidades de "slashing", e riscos de liquidez enquanto o staking estiver sendo processado. Além disso, as recompensas de staking serão tratados como renda para o fundo para fins fiscais, como resultado do qual os investidores terão um evento tributável "sem uma distribuição associada do Trust".

O pedido não especifica as taxas esperadas para o ETF. Em caso de fork, o custodiante decidirá qual cadeia o fundo apoiará.

Riscos associados ao ETF

Existem múltiplos outros riscos associados ao ETF. O formulário destaca que medidas regulatórias nos Estados Unidos e em outros lugares poderiam impactar negativamente o fundo. Entre as possíveis causas para a rescisão do trust, ele lista ações regulatórias, como a SEC determinando que o fundo seja uma empresa de investimento sob o Ato de 1940, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA determinando que o fundo seja um pool de commodities sob o Ato de Exchange e a determinação de que o fundo é uma empresa de serviços monetários sob as regras de aplicação de crimes financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA.

A SEC está investigando a Ethereum Foundation, o que analistas dizem poder impactar as chances de aprovação do ETF de ether à vista. Também houve oposição política aos ETFs de ether à vista.

A blockchain Ethereum também está sujeita a um ataque de 51%, onde um ator mal-intencionado poderia assumir o controle da governança da rede por meio de uma maioria de votos. "Os três maiores pools de staking controlavam quase 50% do Ether staked na rede Ethereum", de acordo com o formulário. A Lido DAO é o maior pool de staking de ether, com 31,5% de todo o ether em staking.

Os analistas afirmaram que a introdução de um ETF de ether à vista poderia reduzir a influência das DAOs, mas criar novo "risco de concentração" dependendo de como os ETFs escolhem distribuir seu ether entre os stakers.

A SEC adiou o prazo de aprovação para outros ETFs de ether para 23 de maio. Existem oito candidatos para ETFs de ether à vista aguardando uma decisão da SEC.

