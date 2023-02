Gestora queridinha de Wall Street compra mais de R$ 140 milhões em ações de empresa cripto

A Ark Invest, empresa de gestão de investimentos controlada por uma das mais famosas gestoras de Wall Street, Cathie Wood, continua acumulando ações da exchange Coinbase em meio ao mais recente declínio do mercado de criptomoedas nos últimos dias, devido a preocupações com os reguladores dos Estados Unidos.

Entre 10 e 13 de fevereiro, a Ark fez suas primeiras compras do papel desde meados de janeiro, adicionando uma exposição significativa à maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos. Na sexta-feira passada, a Ark comprou 139.105 ações da Coinbase para o fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) ARK Innovation, de acordo com uma notificação a investidores.

No mesmo dia, a gestora também comprou 23.220 cotas da ação para alocação em outro fundo, o ARK Next Generation Internet ETF. A empresa de gestão de ativos gastou um total de US$ 9,2 milhões nesses investimentos em ações da Coinbase.

Em 13 de fevereiro, os fundos da Ark continuaram a acumular ações da corretora de criptomoedas, adicionando 102.281 e 16.414 ações, respectivamente. Com o papel fechando em US$ 56,4 na segunda-feira, as compras custaram à Ark cerca de US$ 6,7 milhões.

Em apenas dois dias, a Ark gastou quase US$ 16 milhões (R$ 82,9 milhões, na cotação atual) em ações da Coinbase, ou US$ 3,5 milhões a mais do que acumulara em janeiro. Em 14 de fevereiro, as compras mensais da Ark totalizaram 280.000 ações, enquanto em janeiro a gestora comprou mais de 330 mil ações.

Todas as compras da Ark até agora em 2023 totalizam 614.657 ações, compradas por US$ 28,8 milhões (R$ 149 milhões, na cotação atual). As últimas compras ocorreram conforme a CEO e diretora de investimentos da Ark Invest, Cathie Wood, continua a expressar uma perspectiva otimista com relação ao mercado de criptomoedas.

Em 3 de fevereiro, Wood reiterou novamente sua postura otimista em relação ao bitcoin, prevendo que o ativo atingirá US$ 1 milhão até 2030. A especialista em investimentos acredita que a criptomoeda deve ser adotada por países com problemas de inflação como uma apólice de seguro e proteção devido à resiliência de sua rede.

A executiva-chefe da Ark também acredita que o mercado de criptoativos passará por uma grande reviravolta em 2023 devido à inflação e a um potencial pivô do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, com o fim do ciclo atual de elevação de juros.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok