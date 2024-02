Gestora de US$ 10 trilhões, BlackRock classifica bitcoin como um "progresso"

A BlackRock intensificou a campanha publicitária do seu recém-lançado fundo negociado em bolsa (ETF) de bitcoin, rotulando o ativo não como uma moeda, mas como "progresso."

Em seu último anúncio, a maior gestora de ativos do mundo manteve sua abordagem relativamente "tediosa" para anunciar o ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) – pelo menos em comparação com seus concorrentes.

"Os ETFs de bitcoin aterrissaram", afirma o anúncio amarelo, mostrando simplesmente a silhueta de uma pista de pouso e um avião. A BlackRock acrescenta a legenda: "Adquira a sua parte do progresso."

A abordagem de marketing aparentemente insossa não foi ignorada pelos observadores do setor, como o analista de ETFs da Bloomberg Intelligence, Eric Balchunas, que a descreveu como estando no "ponto ideal entre o fundo legado chato e as coisas do tipo 'ei, camaradas'."

Ele acrescentou que a empresa estava à beira de "se distanciar como o rei da liquidez da categoria", portanto, "fazer mais publicidade faz sentido", acrescentando:

"É interessante que eles equiparam o bitcoin não a uma commodity ou moeda, mas ao progresso."

New $IBIT ad just dropped. IMO simple, modern, effective. In sweet spot bt boring legacy fund co ad and “hey fellow kids” type stuff. Strong advisor-friendly vibes. BlackRock on brink of pulling away as the category liquidity king, going for kill w more ads makes sense. https://t.co/V8VVgB2G8d — Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 19, 2024

A empresa também menciona como o ETF padroniza o bitcoin, tornando-o igual a ações e títulos em um portfólio de investimento.

O primeiro anúncio do ETF da BlackRock, lançado em 11 de janeiro, também adotou uma abordagem madura, visando o mercado afluente de "boomers." Desde o lançamento do produto, a BlackRock registrou US$ 5,3 bilhões em entradas no IBIT, de acordo com dados da Farside.

Além disso, a guerra de marketing dos ETFs de bitcoin está esquentando desde que a Bitwise lançou o primeiro anúncio da categoria em meados de dezembro de 2023. A peça foi estrelada pelo ator Jonathan Goldsmith, que atua como "o homem mais interessante do mundo."

A blitz promocional se acelerou depois que o Google autorizou a publicação de anúncios relacionados a criptomoedas em suas plataformas no início de fevereiro.

Em 15 de fevereiro, a 21Shares começou a promover o fato de que o bitcoin havia se tornado um ativo de um trilhão de dólares em termos de capitalização de mercado.

Coincidentemente, o delator Edward Snowden também se referiu ao bitcoin como o futuro do dinheiro em 19 de fevereiro.

"Impopular, mas verdadeiro: o bitcoin é o avanço monetário mais significativo desde a criação da moeda."

