Gestora de R$ 7 trilhões, Franklin Templeton entra na corrida por um ETF de bitcoin nos EUA

Mais uma gigante do mercado financeiro está interessada nos fundos de índice (ETFs) de bitcoin à vista nos EUA. A Franklin Templeton, com R$ 1,53 trilhão sob gestão, o equivalente a R$ 7 trilhões na cotação do dólar atual, solicitou na última terça-feira, 12, a autorização da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) para um ETF de bitcoin à vista.

O produto de investimento ainda é inédito no país, cujos investidores possuem apenas a possibilidade de investir em ETFs de futuros de bitcoin, autorizados pela SEC desde 2021. No primeiro semestre de 2023, no entanto, a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, deu início a uma verdadeira corrida de gigantes do mercado financeiro por um ETF de bitcoin à vista.

SEC vai aprovar ETF de bitcoin à vista?

O ETF solicitado pela Franklin Templeton seria custodiado pela Coinbase e negociado pela CBOE BZX Exchange Inc.

A SEC, famosa por sua “mão de ferro” quando o assunto são os criptoativos, tem até outubro para analisar os pedidos, mas esse prazo pode ser adiado para até março de 2024. A primeira solicitação da fila é da Ark Invest, gestora da megainvestidora de Wall Street Cathie Wood, que depois de ficar famosa por acertar a alta da Tesla, agora acredita que o bitcoin pode chegar a US$ 1 milhão até 2030.

O envolvimento de grandes nomes do mercado financeiro, liderados pela BlackRock, ajudou a incentivar o otimismo no setor. Ainda que exista a possibilidade da autarquia recusar as solicitações, muitos especialistas avaliam que a SEC seria praticamente “obrigada” a aceitá-los para “não passar vergonha”, segundo o JPMorgan.

Um ETF de bitcoin à vista nos EUA pode atrair US$ 150 bilhões para o mercado cripto, segundo especialistas. Analistas da Bernstein também revelaram recentemente que a oportunidade pode se estender a outros criptoativos. Gestoras como a Ark Invest já solicitaram autorização para um ETF à vista de ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum.

O ETF de bitcoin à vista não é a primeira iniciativa da Franklin Templeton com criptoativos. No início do ano, a gestora decidiu integrar o fundo Franklin OnChain U.S. Government Money Fund ao blockchain Polygon, buscando trazer mais transparência e facilitar o acesso ao seu produto.

