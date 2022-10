Gestora de Cathie Wood, a 'queridinha de Wall Street', oferecerá estratégias cripto para consultores

A empresa de investimentos de Cathie Wood, Ark Investment, está disponibilizando suas duas estratégias de criptomoedas gerenciadas ativamente para consultores de investimentos registrados. As estratégias estarão disponíveis como contas gerenciadas separadamente (SMAs) por meio de uma colaboração com a plataforma de ativos digitais Eaglebrook, as empresas anunciaram em 3 de outubro.

A Ark Cryptocurrency Strategy visa capitalizar a revolução monetária, disseram as empresas no comunicado, alegando que “poderia servir como uma alocação estratégica em portfólios bem diversificados”.

Cathie Wood, fundadora e CEO da Ark, disse:

"As estratégias serão contas gerenciadas separadamente (SMAs) projetadas para atender às necessidades de consultores financeiros, gerentes de patrimônio e seus clientes, oferecendo propriedade direta, mínimos baixos e integração de relatórios de portfólio, entre outros benefícios".

Essa colaboração deve permitir que a Ark expanda seus serviços além dos fundos negociados em bolsa (ETFs). Um SMA é um portfólio criado por um consultor financeiro ou empresa de investimento para um único investidor. Nos ETFs, os investidores possuem ações do fundo em vez dos títulos subjacentes.

O fundo de primeira linha da Ark, o Ark Innovation ETF, busca o crescimento de capital de longo prazo investindo em empresas de inovação disruptiva, de acordo com seu site oficial. Ele tem US$ 7,946 bilhões sob gestão e caiu 60,11% em 30 de setembro, enquanto o S&P 500 caiu 23,87% e o preço do bitcoin caiu mais de 58% em 2022. Wood é conhecido por ser uma grande crente do bitcoin, que previu que a maior criptomoeda do mundo atingiria US$ 1 milhão até 2030.

Yassine Elmandjra, analista de criptoativos da Ark, disse no comunicado que "muito do comportamento especulativo morreu". Ela acrescentou que o momento "apresenta um ponto de entrada atraente para os investidores".

A Ark vendeu mais de 1,4 milhão de ações da Coinbase (COIN) por meio de três de seus fundos em julho, enquanto os reguladores investigavam a empresa por suposta negociação com informações privilegiadas. Naquela época, a empresa era um dos maiores acionistas da Coinbase.

