Gestora diz que bitcoin é "ativo mais negligenciado do mundo" e vai subir para US$ 148 mil

A gestora Pantera Capital divulgou nesta semana um relatório em que analisa o potencial de valorização do bitcoin nos próximos meses. Para os analistas da empresa, um aspecto ainda prejudicial para o ativo é a baixa inclusão no mercado financeiro, apesar de avanços relevantes como a aprovação de ETFs nos Estados Unidos.

Para a gestora, a criptomoeda ainda é "o ativo mais negligenciado do mundo". Os analistas argumentam que o ativo foi praticamente "ignorado e exilado" pelas grandes instituições financeiras por 10 anos mesmo tendo números relevantes, como uma capitalização acima de US$ 900 bilhões e US$ 26 bilhões em volume negociado diariamente, 250% mais que as ações da Apple.

Nesse sentido, o relatório aponta que a aprovação dos ETFs de bitcoin ainda "não é satisfatória", já que representa uma adesão crescente do mercado tradicional mas ainda não correspondente ao tamanho da criptomoeda.

A Pantera vê o bitcoin como "um dos ativos mais distintos do ecossistema cripto". "Se o sistema financeiro de Wall Street não se adaptar ao bitcoin, então o bitcoin terá que construir um sistema financeiro para si mesmo", argumentam os analistas.

A gestora argumenta ainda que mudanças recentes no blockchain por trás da criptomoeda abrem margem para o "desbloqueio" de projetos de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês), com um potencial de ganhos significativos para a rede.

"Se a DeFi atingir as proporções da Ethereum no Bitcoin, poderíamos esperar que o valor total das aplicações DeFi no Bitcoin valesse US$ 225 bilhões (25% do Bitcoin). Com o tempo, poderá variar entre US$ 72 bilhões e US$ 450 bilhões (8% e 50%). Isto não pressupõe nenhuma mudança no valor de mercado atual do Bitcoin", explicam.

O relatório aponta ainda que o desempenho da criptomoeda tem superado as projeções da Pantera Capital. Em 2022, ela projetava que o ativo valeria US$ 35 mil até abril de 2024, quando ocorrerá o novo halving do projeto. Atualmente, ele está cotado acima de US$ 50 mil.

Mesmo assim, a gestora manteve sua projeção de que o bitcoin vai valer US$ 148 mil até agosto de 2025. A data é importante porque representa o "auge do movimento de alta" do ativo previsto para o período posterior ao halving.

