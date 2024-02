Gestora bilionária recomenda investimento de quase 20% do portfólio em bitcoin

A Ark Invest, gestora da megainvestidora bilionária Cathie Wood, divulgou um relatório recente baseado em dados de 2023 em que recomenda a alocação de 19,4% do portfólio de investidores em bitcoin. Wood é famosa por ter acertado a alta da Tesla e é conhecida como a “queridinha de Wall Street”.

Bitcoin em US$ 1,5 milhão até 2030

Há alguns anos, a megainvestidora do mercado financeiro se tornou uma grande defensora do bitcoin e acredita que a principal criptomoeda pode chegar a custar US$ 1,5 milhão até 2030. Ela também afirmou que "pelo menos" 25% de seu patrimônio está alocado em criptomoedas.

“Focando na volatilidade e nos perfis de retorno de classes de ativos tradicionais, a área de research da Ark sugere que um portfólio de investimento buscando por maximizar retornos ajustados ao risco deveriam ter alocado 19,4% em bitcoin em 2023”, disseram os especialistas da Ark Invest no relatório.

“O bitcoin não é apenas uma nova opção de investimento, mas um componente vital para diversificar as carteiras de investimento, oferecendo um potencial de crescimento sem precedentes entre os ativos digitais”, acrescentaram.

O bitcoin subiu cerca de 77% em 2023 e deu adeus ao período de fortes quedas que ficou conhecido como “Inverno cripto”. No último ano, grandes empresas do mercado tradicional como BlackRock e Fidelity entraram para o setor e em 2024 já oferecem seus próprios ETFs de bitcoin à vista nos EUA.

Adoção do bitcoin por grandes empresas

De acordo com os especialistas da Ark Invest, que também possui seu próprio ETF de bitcoin, ainda que grandes empresas façam alocações mínimas em bitcoin no futuro, isso pode acarretar em altas significativas para o preço da criptomoeda, dada a vasta base global de ativos investíveis de US$ 250 bilhões.

Em 2015, a alocação recomendada pela Ark Invest em bitcoin foi de apenas 0,5%. Em 2022, este número aumentou para 6,2%.

Descubra a recomendação completa da Ark Invest baseada em dados de 2023:

Títulos: 0%

0% Commodities: 9,6%

9,6% Bitcoin: 19,4%

19,4% Ações: 30,3%

30,3% Ouro: 40,7%

