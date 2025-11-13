Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Gestora aproveita queda de 12% da Circle e investe R$ 158 milhões

Ark Invest, liderada pela gigante de Wall Street Cathie Wood, expandiu participação na emissora da stablecoin USDC

Circle: gestora aproveitou queda para investir na empresa (Alex Flynn/Bloomberg/Getty Images)

Circle: gestora aproveitou queda para investir na empresa (Alex Flynn/Bloomberg/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16h57.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

A Circle, empresa responsável pela segunda maior criptomoeda pareada ao dólar do mundo, registrou uma forte queda na última quarta-feira, 12, chegando a despencar mais de 12%. Mas alguns investidores aproveitaram o movimento para comprar ações a preços mais favoráveis.

Foi o caso da Ark Invest, gestora liderada pela gigante de Wall Street Cathie Wood e que é focada em investir em tecnologias emergentes. A Ark já conta com uma exposição à Circle, mas decidiu aumentar os seus investimentos em meio à queda intensa observada.

Os investimentos foram realizados a partir de três ETFs administrados pela gestora: os fundos Innovation (ARKK), Next Generation Internet (ARKW) e Fintech Innovation (ARKF). Ao todo, os ETFs compraram mais US$ 30,5 milhões (R$ 160 milhões, na cotação atual) em papéis.

A Ark tem uma tradição no mercado de aproveitar momentos de quedas intensas em empresas de tecnologia para aumentar os investimentos e obter ações em um preço mais vantajoso, potencialmente ampliando a sua margem de lucro e o retorno para investidores.

No caso da Circle, a queda desta semana levou as ações da empresa ao menor nível desde 5 de junho, com a maior queda diária desde 27 de junho. O movimento ocorreu após a divulgação do balanço trimestral da empresa emissora da USDC, uma criptomoeda pareada ao dólar.

Algumas métricas reportadas superaram as expectativas e projeções do mercado, com a receita trimestral crescendo três vezes na comparação com o mesmo período de 2024. Entretanto, analistas acreditam que investidores reagiram negativamente a possíveis efeitos de um curto de juros nos Estados Unidos.

Juros norte-americanos menores implicam em uma lucratividade menor dos instrumentos financeiros usados pela Circle para garantir a paridade da USDC com o dólar. Ou seja, os cortes de juros esperados no país tendem a reduzir as margens da companhia.

A perspectiva negativa compartilhada pelo mercado não foi suficiente para convencer a Ark Invest a reduzir sua exposição à empresa, pelo contrário. Com isso, a gestora segue intensificando os seus investimentos em companhias que atuam no mercado de criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Investidores mais antigos são os responsáveis pela queda do bitcoin, diz gestor

Ações da Leap Therapeutics saltam 300% após compra de criptomoeda

República Tcheca faz 1ª compra de bitcoin por um banco central da história

Bitcoin vai voltar a subir? Mercado reage ao fim do 'shutdown' nos EUA

Mais na Exame

Infraestrutura

ANTT deve realizar 12 leilões de rodovias e três de ferrovias em 2026

Esporte

Copa 2026: pior seleção do mundo pode se classificar caso sofra goleada

Tecnologia

A empresa que quer energizar a IA com 'pedras em caixas' e já atraiu Sam Altman

Mercado Imobiliário

R$ 1 bi em dividendos? CEO da Direcional dá pistas sobre futuros proventos