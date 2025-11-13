Gestora aproveita queda de 12% da Circle e investe R$ 158 milhões

A Circle, empresa responsável pela segunda maior criptomoeda pareada ao dólar do mundo, registrou uma forte queda na última quarta-feira, 12, chegando a despencar mais de 12%. Mas alguns investidores aproveitaram o movimento para comprar ações a preços mais favoráveis.

Foi o caso da Ark Invest, gestora liderada pela gigante de Wall Street Cathie Wood e que é focada em investir em tecnologias emergentes. A Ark já conta com uma exposição à Circle, mas decidiu aumentar os seus investimentos em meio à queda intensa observada.

Os investimentos foram realizados a partir de três ETFs administrados pela gestora: os fundos Innovation (ARKK), Next Generation Internet (ARKW) e Fintech Innovation (ARKF). Ao todo, os ETFs compraram mais US$ 30,5 milhões (R$ 160 milhões, na cotação atual) em papéis.

A Ark tem uma tradição no mercado de aproveitar momentos de quedas intensas em empresas de tecnologia para aumentar os investimentos e obter ações em um preço mais vantajoso, potencialmente ampliando a sua margem de lucro e o retorno para investidores.

No caso da Circle, a queda desta semana levou as ações da empresa ao menor nível desde 5 de junho, com a maior queda diária desde 27 de junho. O movimento ocorreu após a divulgação do balanço trimestral da empresa emissora da USDC, uma criptomoeda pareada ao dólar.

Algumas métricas reportadas superaram as expectativas e projeções do mercado, com a receita trimestral crescendo três vezes na comparação com o mesmo período de 2024. Entretanto, analistas acreditam que investidores reagiram negativamente a possíveis efeitos de um curto de juros nos Estados Unidos.

Juros norte-americanos menores implicam em uma lucratividade menor dos instrumentos financeiros usados pela Circle para garantir a paridade da USDC com o dólar. Ou seja, os cortes de juros esperados no país tendem a reduzir as margens da companhia.

A perspectiva negativa compartilhada pelo mercado não foi suficiente para convencer a Ark Invest a reduzir sua exposição à empresa, pelo contrário. Com isso, a gestora segue intensificando os seus investimentos em companhias que atuam no mercado de criptomoedas.

