Geração Z acelera uso de carteiras digitais, diz estudo da Cielo

Divulgado recentemente, o Estudo Geracional Cielo 2025 revelou dados sobre o comportamento de usuários brasileiros em relação ao consumo e novas tecnologias de pagamento. Nesse sentido, destaca-se a geração Z, que acelerou o uso de carteiras digitais.

Além disso, o estudo aponta que todas as gerações buscam jornadas de pagamento fluídas, sem fricção, e consideram confiança um fator decisivo. O meio de pagamento deixou de ser um passo final para se tornar a primeira decisão do usuário, antes mesmo de escolher a compra.

Segundo o relatório, metade dos consumidores ouvidos, independente da geração, escolhem o meio de pagamento antes mesmo de iniciar a compra. A Cielo aponta que o dado reforça a tese de que o pagamento deixou de ser o fim da jornada e passou a fazer parte da própria experiência de compra: um movimento que ganha força com a digitalização e a diversificação das formas de pagamento.

Realizado em parceria com a Expertise, o Estudo Geracional Cielo 2025 comparou hábitos e percepções de compra da Geração Z (até 30 anos) e das Gerações X e Baby Boomers (50 anos ou mais). O levantamento, conduzido em setembro com 252 consumidores brasileiros, identificou diferenças de comportamento, mas também pontos de convergência, como o planejamento antecipado das compras e o papel crescente da segurança e da conveniência na decisão de consumo.

Nas lojas físicas, o cartão de crédito (à vista e parcelado) é a forma de pagamento mais utilizada por todas as gerações (64%). A Geração Z também recorre com frequência a carteiras digitais (19%) e Pix (17%) nas compras presenciais. Já no e-commerce, o Pix (20%) praticamente se iguala ao crédito à vista em todas as gerações (21%).

Todas as gerações consideram o cartão de crédito o meio mais confiável, seguido pelo Pix. Benefícios e recompensas, como milhas, pontos e cashback, seguem decisivos, sobretudo para X e Boomers (62%). Entre a Geração Z, agilidade e hábito digital são mais valorizados na escolha (25%) do que entre pessoas com mais idade.

“A digitalização não criou barreiras entre as gerações mas, ao contrário, promoveu pontos de compatibilidade. Como indicam os dados, todas se preocupam com planejamento financeiro e pensam em como lidar com as despesas de forma organizada. Confiança passa a ser um atributo em comum na escolha do meio de pagamento, que acontece antes da decisão de compra, para uma jornada mais fluida, rápida e prática. Por esse motivo, segurança é hoje o principal elemento de inovação da indústria de meios de pagamento”, afirma Estanis Bassols, CEO da Cielo.

