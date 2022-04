Garota de 13 anos fica milionária em meses com NFTs reconhecidos pela Time

A jovem garota de 13 anos, Nyla Hayes, tem um hobby diferente de suas amigas e amigos. Enquanto a maioria dos joves prefere passa horas nas redes sociais ou jogando jogos, Hayes prefere usar seu tempo para desenhar e criar NFTs e, em menos de 10 meses, já faturou mais de US$ 7 milhões com sua arte.

Hayes, que sempre foi apaixonada por dinossauros, especialmente os brontossauros que ela apelidou de “long neckies”. Além dos animais pré-históricos, Hayes também sempre gostou de desenhar e, em seu universo particular, resolveu unir as duas paixões e começar a desenhar pessoas com pescoços longos, tal qual as obras do renomado pintor italiano Amedeo Modigliani.

Ajudada e incentivada por um de seus tios e pela sua mãe, aos 12 anos, Hayes criou a primeira coleção de arte generativa tendo mulheres como tema principal. Chamada de "Long Neckie Lady" a coleção foi construída na blockchain do Ethereum e são colecionáveis ​​desenhados à mão e gerados por computador.

No total a obra é composta por 3.333 variações e todos apresentam mulheres com pescoços compridos. A coleção inteira agora vale quase US$ 3,4 milhões, e o NFT mais caro do conjunto foi vendido por 4 ETH , ou cerca de US$ 11.737, em agosto passado. Neste ano, um dos NFTs foi arrematado por US$ 6.621,70 em março e em abril uma peça arrecadou US$ 4 mil.

"Se eu posso fazer isso, você pode fazê-lo", destaca o portal oficial da coleção no OpenSea.

Artista eleita pela revista TIME

Contudo as ilustrações da artista mirim chamaram a atenção não apenas dos investidores mas também de grandes conglomerados de mídia como a revista TIME e Hayes foi nomeada como a primeira artista residente da TimePieces, a iniciativa web3 e NFT da revista Time.

Para a iniciativa, a artista digital criou a coleção “Long Neckie Women of the Year” que retrata 100 mulheres diferentes como Frida Kahlo, Michelle Obama, Toni Morrison e Beyoncé, todas com os famosos pescoços longos que se tornou uma marca de Hayes que disse ter usado seu tempo na TimePieces para "mergulhar nas origens de cada mulher através de livros e filmes".

“Gosto de pintar mulheres de todo o mundo, pois sou fascinada por muitas culturas e origens.”, declarou.

A coleção de Nyla inclui 1.000 peças únicas das 100 mulheres: cada mulher tem uma peça de borda vermelha e nove peças de borda branca com fundos exclusivos. Cada peça poderia ser mintada, em novembro do ano passado, pelo preço inicial de 0,125ETH, que segundo a Time foi escolhido para representar a idade da artista.

Cerca de 5 meses depois da coleção lançada as obras já movimentaram mais de 295 Ethereuns e há NFTs, como o de Micelle Obama, com preço de mais de 530 ETH.

Além disso, também no ano passado, ela foi nomeada como a Artista Emergente do Ano da NFT.NYC.

“Estou muito animada e honrada por ser representado pela icônica agência de talentos CAA. Este é um grande passo à frente para mim e minha comunidade Long Neckie que acreditou e me apoiou desde o início. O melhor está por vir.", disse Hayes.

Neste ano, em abril a garota anunciou uma nova coleção, LongNeckieKids, que ainda não teve todos os detalhes divulgados mas já está movimentando as redes sociais e promete ser mais um sucesso da artista.

