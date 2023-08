Ganhe rendimento em milhas: NFTs da Etihad Airways terão benefícios exclusivos

O programa de fidelidade da Etihad Airways está avançando na nova era digital e a partir dos tokens não fungíveis (NFTs) pretende dar direito a sala VIP, prioridade no embarque e rendimento em milhas, segundo um novo comunicado.

A coleção de NFTs da companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, chamada de EY-ZERO1, está lançando 300 novas unidades de edição limitada em parceria com o filme Missão Impossível: Acerto de Contas Parte 1.

Como conseguir milhas e sala VIP

Se antes os NFTs da Etihad Airways já ofereciam alguns benefícios, como o acesso a eventos, agora os investidores da coleção terão acesso à uma nova série de benefícios que incluem a possibilidade de realizar o staking de seus ativos para obter rendimento em milhas. O staking, no mercado cripto, é a prática de bloquear a movimentação de criptomoedas ou NFTs a fim de obter renda passiva. No caso da Etihad Airways, a renda será convertida em milhas.

O lançamento, que ocorreu na última terça-feira, 1, conta com NFTs que homenageiam aeronaves da companhia. Desta vez, o homenageado é o Boeing 787 customizado para promover o filme estrelado por Tom Cruise.

Entre os benefícios dos novos NFTs estão a obtenção do título de cliente nível prata por 12 meses, check-in prioritário, acesso à sala VIP no Aeroporto Internacional de Abu Dhabi e um cartão personalizado de membro do programa de fidelidade.

Chamado de “Horizon Club”, o novo programa de fidelidade da Etihad Airways focado na tecnologia blockchain tem lançamento previsto para setembro. É a partir desta data que os investidores poderão fazer o staking de seus NFTs caso desejem obter rendimento e milhas. Essas milhas poderão ser utilizadas para resgatar vôos, upgrades para classes melhores e outras vantagens.

Além da Etihad Airways, estão por trás do projeto a Arcube, empresa de tokenização, e a Crossmint, que faz a compensação dos pagamentos com criptomoedas ou cartão de crédito na venda dos NFTs.

