GameStop procura especialista em Ethereum para criar jogos para a Web 3.0

A GameStop pretende construir uma área voltada para o desenvolvimento de jogos para a Web 3.0 baseados no Ethereum, de acordo com um anúncio de vaga divulgado pela companhia nesta terça-feira, 26.

No anúncio, a rede de lojas de games afirma buscar por uma pessoa com “experiência em Ethereum, NFTs (tokens não-fungíveis) e plataformas de jogos online baseadas em blockchain”, para o cargo de “Head de Jogos Web 3.0”.

O anúncio de emprego traça um futuro dentro do metaverso para a indústria de jogos, onde “os jogos serão lugares onde você irá”, e “blockchains irão prover o funcionamento do comércio por trás disso”.

“Integrações com diferentes blockchains e com soluções de segunda camada do Ethereum” foram listadas como uma das responsabilidades do cargo.

Em maio, a companhia criou uma página que dava indícios de uma possível criação de um marketplace de NFTs próprio, que aparentemente, deverá ser desenvolvido pelos profissionais que a Gamestop está buscando no momento.

Um endereço em seu site demonstrou que a empresa já criou um token no modelo ERC-721, padrão amplamente utilizado para criar NFTs.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

