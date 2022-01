Gamer profissional cita 13 jogos em blockchain para ficar de olho em 2022

Jogos "play-to-earn", blockchain games, GameFi, jogos com NFTs... a forma como eles são chamados não importa muito, mas o fato é que este novo modelo de jogos de videogame está ocupando cada vez mais o seu espaço no universo gamer e atraindo milhões de pessoas no mundo todo, com propostas inovadoras e, principalmente, a possibilidade de gerar lucro para seus jogadores.

O modelo de sucesso, que é bastante complexo e inclui remuneração em criptomoedas para todos os jogadores ativos - e não só para profissionais e streamers, como nos games convencionais - começou a se popularizar com o crescimento do Axie Infinity, no início de 2021.

O jogo de batalha de bichinhos, muito semelhante à mecânica de Pokémon, foi de praticamente zero para mais de 2 milhões de jogadores ativos por dia em menos de um ano. Uma de suas criptomoedas nativas, a AXS, viu seu valor se multiplicar por mais de 161 vezes em 2021 - colocando o token como um dos mais rentáveis do ano e fazendo com que o jogo se tornasse fonte principal de renda para milhares de jogadores, principalmente em países emergentes como Brasil, Filipinas e Venezuela.

Mas, apesar de liderar do setor, Axie Infinity está longe de reinar sozinho. Vários outros jogos que seguem modelos parecidos, principalmente com uso de NFTs e remuneração para todos os jogadores, começaram a aparecer ao longo do ano passado e neste início de 2022.

Alguns ainda são apenas projetos, que começam a se capitalizar com a venda de NFTs e de planos ambiciosos, outros já estão em pleno funcionamento e com milhares, ou milhões, de jogadores. A verdade é que o mercado de jogos em blockchain já tem inúmeros casos concretos, e o gamer profissional Anders Björk, sueco que tem um canal no YouTube e é especialista no assunto, listou 13 que vale a pena ficar de olho nos próximos meses.

“Tenho essa visão de economias totalmente funcionais em jogos, onde as pessoas ganham a vida apenas jogando, se divertindo e vivendo nesse mundo virtual. Acho que estamos nos aproximando de uma realidade em que pessoas normais podem ganhar a vida jogando. Isso mudará o mundo de uma forma que ninguém pode imaginar”, disse Björk em artigo publicado no seu site.

Segundo ele, os 13 jogos citados são desenvolvidos por equipes sólidas, com experiências e trabalhos anteriores reconhecidos na indústria de jogos. Ele os dividiu em três categorias: aqueles já em funcionamento; os que estão lançados, mas ainda em fases iniciais (alfa e beta); e aqueles que foram anunciados, mas ainda não estão disponíveis. Confira a lista abaixo, com os comentários sobre cada jogo feitos pelo jogador profissional.

Em Funcionamento

Blankos Block Party

Gênero: variado

Desenvolvedor: Mythical Games

Blockchain: Mythical (ponte com a rede Ethereum prevista para o primeiro trimestre de 2022)

Site oficial

“Blankos é um dos jogos NFT mais bem construídos, senão o melhor jogo baseado em NFT disponível. É fácil, divertido e emocionante de jogar, especialmente se você tiver alguns amigos no Discord para jogarem juntos. Você encontrará horas e horas de diferentes jogos divertidos para jogar, bem como um criador de mapas totalmente avançado. Existem três estilos de jogo principais: 'shooter' PVP [jogador contra jogador], corrida de velocidade e modo de jogo de coleta.”

Splinterlands

Gênero: cartas

Blockchain: Hive + WAX

Site oficial

“Splinterlands é um dos primeiros jogos NFT de sucesso, que começou como uma batalha de monstros. Ele já existe há anos e, com o lançamento de terenos e do token splinterlands, o jogo avançou para novos patamares nos últimos meses. É grátis para jogar, então você pode testá-lo e ver o que acha antes de comprar quaisquer cartas ou pacotes legais.”

Mir4

Gênero: MMORPG

Desenvolvedor: WeMade Entertainment

Blockchain: nativa

Site oficial

“Mir4 é um MMORPG multi-plataforma onde personagens baseados em NFT são uma realidade. O jogo tem uma cara nova e empolgante, e no início parece bastante divertido de jogar... mas aí você lê as críticas e ouve as pessoas que estão jogando. Infelizmente, parece haver principalmente robôs jogando o jogo e, no estágio atual, a economia do jogo está desequilibrada e 'play-to-win' [quando jogadores que mais gastam no jogo têm chances muito maiores de vencer]. Eu o adiciono à lista principalmente porque é um dos jogos com o visual mais empolgante que existem. Mir4 é grátis para jogar no Steam, então é fácil experimentá-lo e decidir.”

The Uplift World

Gênero: mod para Minecraft

Desenvolvedor: LGND.art

Blockchain: WAX

Site oficial

“O Uplift World escolheu um caminho genial no universo dos jogos NFT. Eles pegaram uma plataforma de jogo empolgante e construíram a acessibilidade NFT em cima dela. Por que inventar a roda novamente? Minecraft é um jogo de super-sucesso que resistiu ao teste do tempo.

No Uplift World, você pode ter NFTs 'Land Keys', que lhe dão direito total a um pedaço de terreno dentro de seus servidores do Minecraft. Eles têm alguns servidores diferentes, com regras e configurações diferentes, para agradar a todos os tipos de jogadores. Com um NFT 'Land Key', você e aqueles que você colocou na lista de permissões são os únicos jogadores capazes de construir e cavar em seu pedaço de terra. Isso permite que você construa seu sonho do Minecraft dentro de um grande universo com muitos outros jogadores.”

Em versões alfa e beta

The Sandbox

Gênero: metaverso

Blockchain: Ethereum

Site oficial

“The Sandbox é provavelmente um dos maiores, senão o maior e mais conhecido metaverso do mundo cripto. Proprietários de terras no Sandbox podem construir seu próprio jogo e permitir que outros jogadores venham, se envolvam e joguem nele. Existem muitos projetos que compram terrenos no The Sandbox e ainda não temos ideia de como eles os usarão.

Certamente há um futuro empolgante para The Sandbox, com tantas partes interessadas nele atualmente. Grandes empresas, projetos e celebridades como Adidas, Binance, Atari, The Walking Dead, Animoca Brand, Snoop Dogg, Deadmau5, Flow, OpenSea, WAX, Opera, DappRadar e muitos mais já estão em The Sandbox.”

Phantom Galaxies

Gênero: "shooter" de mundo aberto

Desenvolvedor: Blowfish Studios

Blockchain: Polygon/Multi-chain

Site oficial

“Ainda não joguei este jogo, mas parece muito promissor. Portanto, a classificação é baseada exclusivamente na minha pesquisa. Phantom Galaxies é um jogo de tiro de mundo aberto, baseado em um ambiente espacial, onde você controla seu personagem mech [robô] em terceira pessoa. Pessoalmente, não sou um grande fã de jogos de tiro desse formato, mas esse parece empolgante e com certeza vou testá-lo assim que for ao ar. Confira o trailer e veja você mesmo.”

22 Racing Series

Gênero: corrida

Desenvolvedor: GOATi Entertainment

Blockchain: Phantasma

Site oficial

“O 22 Racing Series me lembra muito a sensação do TrackMania [jogo de 2003]. A velocidade e o controle são realmente agradáveis, mas o layout do mapa é algo totalmente novo e incrível. Eles se baseiam no blockchain do Phantasma, que permite que façam coisas muito legais com seus NFTs. Cada carro no jogo é um NFT único. No entanto, cada parte do carro também é um NFT, e você pode desmontar e personalizar seu próprio carro e quem sabe até vender exatamente a sua construção para um outro jogador.”

Metropolis Origins

Gênero: cartas

Desenvolvedor: QXR Studios

Blockchain: WAX

Site oficial

“Metropolis Origins é construído por uma equipe talentosa e experiente de desenvolvedores de games. Acabou de ser lançado e já tem uma versão alfa jogável disponível em seu site. Todos os cards são NFTs registrados no blockchain WAX. Vale a pena testá-lo!”

Million on Mars: Land Rush

Gênero: mundo virtual

Blockchain: WAX

Site oficial

“A equipe de Million on Mars é formada por toneladas de experiência na indústria de games e provavelmente vai construir e entregar um dos melhores jogos casuais com NFTs que existe. A sua avaliação agora é baseada na versão alfa limitada; existem recursos necessários, como adicionar vários NFTs ao mesmo tempo. Atualmente, você pode conseguir alguns terrenos representados por NFTs, escolher um local em Marte e construir sua base. Você pode explorar o mundo, preparar seu café e coletar recursos.”

Clashdome Citizens

Gênero: variado

Desenvolvedor: Ravalmatic

Blockchain: WAX

Site oficial

“Construído por um pequeno estúdio de jogos em Barcelona [Espanha], Clashdome Citizens é uma plataforma com jogos casuais baseados na web. Ao longo do ano passado, a equipe adicionou vários jogos 'Play-to-Earn' para qualquer um jogar. Agora, acabaram de lançar a versão alfa do Clashdome Citizens, que é um jogo 'Play-to-Earn' que reúne tudo em sua plataforma: você poderá gerar seus cidadãos NFTs, criando uma maneira de ganhar mais tokens do jogo, duelar com outros jogadores e muito mais.”

Alien Worlds

Gênero: metaverso

Desenvolvedor: Dacoco

Blockchain: WAX

Site oficial

“Alien Worlds é um dos maiores jogos 'play-to-earn' que existem, com centenas de milhares de usuários. No entanto, o que a maioria das pessoas ainda não sabe é que o estado atual do jogo, o seu aspecto da mineração, é apenas o primeiro passo do projeto. É uma camada econômica para distribuir o token TLM e levar as pessoas para o metaverso. Em breve, o conselho do Alien World será lançado, que é uma DAO [Organização Autônoma Descentralizada] por planeta no jogo, o que vai dar enorme capacidade de impacto no metaverso do Alien World.”

Aguardando Lançamento

The Forge Arena

Blockchain: WAX

Site oficial

“O Forge Arena é o jogo NFT de aparência mais empolgante que já vi. Eu sou uma pessoa que jogou muitos jogos em toda a minha vida, e este jogo dá uma sensação agradável como uma combinação feita no paraíso entre Counter Strike e Quake. Os desenvolvedores dizem que foram inspirados por CSGO e Halo.”

Warsaken

Gênero: cartas

Desenvolvedor: Electric Nerds

Blockchain: WAX

Site oficial

“Warsaken é um novo estilo de jogo de cartas que deve ser lançado tanto no formato digital quanto físico. A arte dos NFTs é de alta qualidade e a equipe parece apaixonada pelo projeto. No YouTube deles é possível ver um vídeo do jogo, entre um dos membros da equipe e seu filho. Atualmente, eles vendem seus NFTs para o jogo, então você já pode conseguir o suficiente para quando a versão digital do jogo for lançada.”

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok