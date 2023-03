Gamer de 18 anos ganha NFT em jogo e vende por R$ 8 milhões para bilionário

Um gamer profissional surpreendeu a todos recentemente ao lucrar uma quantia milionária com um token não fungível (NFT). Kyle Jackson, de apenas 18 anos, foi o primeiro a conquistar o maior prêmio do jogo Dookey Dash, dos mesmos criadores da Bored Ape Yacht Club, uma das coleções mais valiosas do mundo com investidores como Neymar e Madonna.

Sob o pseudônimo “Mon Graal” na internet, Jackson possui 2,1 milhões de seguidores no Twitter e é jogador profissional de Fortnite. Mas foi com o jogo Dookey Dash que ele conquistou cerca de R$ 8 milhões.

O jogo, da Yuga Labs, empresa por trás da Bored Ape Yacht Club, possui acesso liberado apenas para os donos de NFTs da coleção e desafia os jogadores a sobreviverem pela maior quantidade de tempo sem errar.

Cada jogador corre por um esgoto para rastrear uma chave perdida em um banheiro, depois de ter sigo engolido por um macaco chamado “Jimmy” e acumula pontos conforme o tempo que sobrevive nesta situação.

A chave é o objetivo e o prêmio principal do jogo, cujos benefícios ainda não foram revelados. Ao conquistar a chave, Kyle Jackson ganhou o seu NFT que, mesmo que ainda não tenha seus benefícios revelados, foi comprado por US$ 1,6 milhão pelo bilionário da reciclagem nos EUA, Adam Weitsman.

Investidores e entusiastas da coleção especulam que a chave possa liberar um NFT raro da coleção, ou um novo NFT de uma coleção ainda não lançada. Mas até o momento, a Yuga Labs ainda não se pronunciou sobre o assunto.

