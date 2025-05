Futuro da IA será influenciado pela tecnologia blockchain, diz estudo da OKX

Uma pesquisa da corretora de criptomoedas OKX em parceria com a Blockworks Research estudou a fundo as aplicações de blockchain que podem transformar o futuro. Finanças, tecnologia, marcas e bens de consumo, além de esportes e entretenimento estão entre os setores que poderão ser alterados positivamente pela tecnologia blockchain nos próximos 25 anos. Mas além disso está a inteligência artificial (IA), que em convergência com blockchain, pode gerar uma oportunidade de “vários trilhões de dólares”, de acordo com a pesquisa.

Intitulada “O futuro das aplicações de blockchain: remodelando setores globais”, a pesquisa abordou diversos assuntos e explorou casos de uso com criptomoedas e stablecoins, tokenização de ativos do mundo real (RWAs), aplicativos descentralizados (dApps), carteiras e pagamentos. Os resultados foram frutos de entrevistas com líderes de grandes empresas, como Visa, Standard Chartered, Polygon, Google, Aptos, Manchester City Football Club, McLaren Racing e Franklin Templeton.

"Na OKX, imaginamos um futuro em que praticamente todo setor será remodelado pela tecnologia on-chain. Nosso relatório oferece um vislumbre do potencial transformador da blockchain, que, acreditamos, redefinirá fundamentalmente os modelos de negócios e estabelecerá novos paradigmas econômicos. Estamos animados para testemunhar e influenciar como a tecnologia blockchain revolucionará a maneira como vivemos, trabalhamos e conduzimos os negócios em escala global”, disse Haider Rafique, sócio e CMO da OKX, em um comunicado.

“Fizemos essa parceria com Blockworks para fazer essa pesquisa e conseguir trazer alguns ensaios que não parecem tão óbvios à primeira vista. Esse relatório, apesar de ser surpreendente em muitas coisas como a questão de IA, está bastante em linha com o que tem mais chance de acontecer no futuro. São parcerias como essa que aterrisam a informação e colocam, de fato, numericamente o que a gente pode esperar”, disse Guilherme Sacamone, country manager da OKX no Brasil.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Futuro da IA, blockchain e oportunidade de trilhões

De acordo com a pesquisa, a convergência entre blockchain, computação em nuvem e IA já está em andamento e pode se transformar em uma oportunidade de “vários trilhões de dólares”. Com isso, startups e desenvolvedores buscam entender como o blockchain pode descentralizar o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial.

Jules Urbach, fundador da Render Network, explicou à pesquisa que o blockchain ajuda a coordenar recursos computacionais para treinamento e inferência de IA:

“Redes como a Render estão usando o blockchain para construir uma infraestrutura de IA descentralizada, aproveitando a combinação de redes ponto a ponto e incentivos de token para coordenar a computação de forma mais eficiente”, disse ele.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt é uma empresa BTG Pactual que ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

A Render Network, por exemplo, é um mercado de GPUs descentralizado baseado em blockchain que permite aos usuários contribuir com seu poder de computação de GPU ocioso em troca de pagamento. Até o momento, a rede de computadores da Render já renderizou mais de 38,1 milhões de quadros, fornecendo aos artistas recursos computacionais acessíveis para efeitos 3D.

Olhando para o futuro, Urbach disse:

“É tolice apostar na centralização no campo da tecnologia. As lições do Linux ou da Wikipédia demonstram o poder do desenvolvimento descentralizado de código aberto. O mesmo acontecerá com a IA. Estamos trabalhando com diversas empresas de grande capitalização em organizações de padrões de código aberto para criar as primitivas de mídia e infraestrutura do futuro.”

Em entrevista à EXAME, Guilherme Sacamone contou que a OKX já utiliza a inteligência artificial em muitos de seus processos e que está otimista com a integração da tecnologia ao mercado de blockchain:

“Não necessariamente elas precisam conversar, mas eu acredito que elas podem ficar muito mais poderosas uma vez que são unidas. Principalmente por uma questão de incentivo econômico se você consegue fazer essa mistura de agentes de IA em um formato de incentivo econômico que muitas vezes o blockchain pode te permitir, eu acho que a gente consegue impulsionar esse mercado de maneiras talvez até a grande vantagem de unir essas duas mãos”, disse.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok