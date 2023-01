Future of Money renova marca para facilitar acesso à informações sobre o futuro do dinheiro

O Future of Money está de cara nova. Pouco mais de dois anos depois da sua estreia na EXAME, em outubro de 2020, o portal, criado para se tornar um hub de notícias e conteúdos relacionados ao futuro do dinheiro apresenta sua nova identidade visual - mas as novidades vão muito além da atualização do logotipo.

Esta nova etapa do Future of Money inclui uma série de outras mudanças, como novos quadros no YouTube, reformulação das redes sociais, com conteúdos exclusivos no Instagram e no Twitter, e diversas outras iniciativas a serem lançadas ao longo de 2023 e nos próximos anos.

Entre as novidades, os leitores do Future of Money podem contar com cada vez mais conteúdo educacional, cursos, eventos online e presenciais, ações com NFTs, inteligência artificial e outras inovações que estão diretamente relacionadas a proposta do site, além da participação de nomes de peso do mercado financeiro, de tecnologia e de vários outros setores. E tudo isso, claro, sem abrir mão da cobertura jornalística que leva aos nossos leitores, em tempo real, as notícias mais quentes e importantes do momento.

Inspirada diretamente pela linguagem tecnológica da programação digital, a nova cara do Future of Money reflete o objetivo do portal: o FoM, como é chamado pela equipe que faz o site acontecer dentro da EXAME, não quer ser referência na cobertura apenas de criptoativos e blockchain, mas fazer parte integral das inovações que podem, direta ou indiretamente, afetar o futuro do dinheiro, dos seus investimentos e do seu bolso.

Se cripto e blockchain são possivelmente a maior inovação relacionada ao futuro do dinheiro das últimas décadas, essa tecnologia está longe de ser a única, e, assim, a partir de agora, o FoM terá cada vez mais conteúdos relacionados a inovação financeira de modo geral: internet das coisas, inteligência artificial, machine learning, pagamentos digitais, biometria, cibersegurança e muito mais - e tudo isso com apoio de jornalistas especializados e colunistas que são referência em suas áreas de atuação.

A nova identidade visual traduz a síntese digital do Future of Money e representa as mudanças do meio online com o objetivo de conectar a marca aos temas e assuntos que compõem a sua essência.

Podcast reformulado e mais novidades

Uma das primeiras novidades da nova programação do FoM é a volta do podcast Future of Money, que será sempre às terças-feiras, às 19h no YouTube e, logo depois, nas principais plataformas de streaming de áudio e podcasts.

A nova temporada do podcast do FoM terá um convidado diferente a cada episódio, para promover discussões e debates sobre os mais variados temas relacionados ao futuro do dinheiro.

A reestreia é no dia 24 de janeiro, com a participação de Caio Motta, da Chainalysis, empresa de blockchain que fornece dados, software, serviços e pesquisas para mais de 700 agências governamentais, instituições financeiras e securitizadoras, além de empresas de segurança cibernética em mais de 70 países.

Além dos entrevistados e da participação de comentaristas convidados, o podcast Future of Money também contará com ações interativas com a sua audiência - e os detalhes das primeiras iniciativas serão anunciados neste primeiro episódio.

Também no YouTube do FoM, o Crypto Drops, série de vídeos curtos que explicam temas complexos sobre o futuro do dinheiro de uma forma simples, ganhará uma segunda edição semanal, com vídeos novos todas as segundas e quintas-feiras. Já o quadro de entrevistas Bloco a Bloco, antes quinzenal, será publicado todas as quartas-feiras.

Neste início de 2023, serão divulgados detalhes sobre a 3ª edição do evento do Future of Money, que, nas últimas edições, reuniu alguns dos maiores nomes do mercado cripto e blockchain e de inovação financeira no mundo.

E você, já está preparado para o futuro do dinheiro e dos seus investimentos?

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok