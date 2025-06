Fundos tokenizados estão crescendo rapidamente, atingindo US$ 5,7 bilhões, afirma Moody’s

Os fundos tokenizados de curto prazo, uma nova classe de produtos financeiros digitais que conectam as finanças tradicionais e descentralizadas, cresceram e atingiram US$ 5,7 bilhões em ativos desde 2021, segundo um novo relatório da Moody’s.

O serviço de classificação de crédito observa um crescente interesse de gestores de ativos tradicionais, seguradoras e corretoras que buscam oferecer aos clientes o acesso entre os mercados fiduciários e digitais. “Os fundos de liquidez de curto prazo tokenizados são um produto pequeno, mas em rápido crescimento”, destaca o relatório de 3 de junho compartilhado com o Cointelegraph.

Esses fundos, geralmente lastreados por títulos do Tesouro dos EUA ou outros ativos de baixo risco, operam de forma semelhante aos fundos tradicionais do mercado monetário, mas utilizam blockchain para emitir e gerenciar cotas fracionárias, permitindo liquidação em tempo real. Dados do Federal Reserve mostram que os fundos do mercado monetário dos EUA detinham aproximadamente US$ 7 trilhões em ativos totais em dezembro de 2024.

Segundo a Moody’s, os casos de uso emergentes para fundos tokenizados podem incluir otimização de rendimento para investidores institucionais em relação às stablecoins, gestão de liquidez para seguradoras e uso como garantia em operações de negociação e empréstimos.

“Esperamos que o AUM deste setor cresça porque a maioria das grandes corretoras de patrimônio, bancos privados e plataformas de gestão de ativos que oferecem ativos digitais provavelmente utilizarão um produto do tipo 'cash sweep', como um fundo de liquidez de curto prazo tokenizado, para mover regularmente dinheiro não investido para um produto gerador de rendimento.”

Um pequeno grupo de players lidera o crescimento do setor. O Fundo de Liquidez Digital Institucional em USD da BlackRock lidera com US$ 2,5 bilhões em ativos sob gestão, seguido pelo Fundo Monetário do Governo dos EUA OnChain da Franklin Templeton, com US$ 700 milhões. Outros players importantes incluem Superstate, Ondo Finance e Circle, cujos fundos gerenciam entre US$ 480 milhões e US$ 660 milhões cada.

As empresas também estão vendo a tokenização como uma ferramenta para alcançar mercados mais amplos. O protocolo alemão Midas anunciou recentemente um certificado tokenizado lastreado em títulos do Tesouro dos EUA para investidores europeus, oferecendo exposição a títulos públicos com rendimento sem exigência de investimento mínimo.

Em maio, a corretora Robinhood tomou medida semelhante para oferecer aos investidores europeus exposição aos mercados dos EUA. Além disso, a empresa submeteu recentemente uma proposta à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para um marco regulatório sobre tokenização no país. Segundo o CEO da Robinhood, Vlad Tenev, “a tokenização representa um novo paradigma para a alocação de ativos institucionais.”

Além dos riscos de crédito e liquidez típicos de instrumentos do mercado monetário, os fundos tokenizados também enfrentam vulnerabilidades ligadas à tecnologia blockchain, aponta o relatório. Isso inclui falhas em contratos inteligentes, ameaças cibernéticas, disponibilidade da rede e incertezas regulatórias.

“[...] riscos de representação de ativos podem surgir de discrepâncias entre o registro em blockchain e outros registros de acionistas no que diz respeito à propriedade legal das cotas,” afirma o relatório.

