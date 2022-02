Fundos de investimento com bitcoin bombam em aceitação e crescem 1.266%

Os fundos de investimento com exposição em bitcoin e criptomoedas bombaram em aceitação no Brasil, crescendo mais de 1.266% no número de clientes, segundo um levantamento realizado pela Hashdex e publicado pelo portal E-Investidor.

Ainda segundo o levantamento, em 2020 o número de investidores que buscam exposição nos fundos de criptoativos era de 30 mil, porém, com o crescimento vertiginoso das criptomoedas em 2021, esse número passou para mais de 410 mil.

O estudo usou dados da B3 e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e também revela que nem mesmo a queda do bitcoin e de todo o mercado cripto no começo do ano tem desanimado os investidores que continuam buscando exposição às criptomoedas por meio de fundos regulamentados pela CVM.

Em janeiro deste ano, por exemplo, somando os investidores de fundos e ETFs com exposição em cripto, houve uma alta de 4%, o que representa mais de 427 mil investidores.

“É um investimento global, que não está sujeito às questões da economia brasileira. Para o investidor local, é sempre bom estar exposto a esses ativos, que acabam servindo também para esse propósito [de diversificação internacional]”, disse João Marco Cunha, gestor de portfólio da Hashdex.

Além do aumento no preço do bitcoin outro fator que pode ter ajudado no crescimento foi o aumento da oferta de produtos de investimento aprovados pela CVM e com exposição e criptomoedas que passou de 12 para 31 fundos, uma alta de 158%.

Confira o desempenho dos fundos com exposição em criptoativos:

FUNDO NO MÊS NO ANO 3 MESES HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO ... 3,12% -1,50% -6,07% HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO ... 5,93% -4,13% -13,90% HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO... 14,47% -12,61% -34,84% HASHDEX BITCOIN FULL 100 ... 12,58% -12,89% -34,70% BLP DIGITAL 100 FIM IE 10,43% -19,27% -33,62% BLP DIGITAL 20 FIM 2,40% -2,93% -5,84% QR BLOCKCHAIN ASSETS FIM ... 6,54% -17,55% -30,54% QR BTC MAX FIM IE 10,69% -11,35% -34,43% VTR QR CRIPTO FIM IE 8,44% -20,72% -36,96% VITREO CRIPTOMOEDAS FIC F... 6,19% -22,45% -37,93% VITREO CRIPTO METALS BLEN... 1,76% -8,51% -11,47% HASHDEX OURO BITCOIN RISK... 2,68% -6,53% -9,12% HASHDEX BITCOIN I FIM IE 12,52% -12,86% -34,73% HASHDEX CRIPTOATIVOS II F... 5,95% -3,99% -13,61% HASHDEX CRIPTOATIVOS I FI... 3,12% -1,39% -5,83% BOHR ARBITRAGE CRIPTO FIM... -2,23% -6,40% -4,05% VITREO CRIPTO DEFI FIC FI... -0,76% -28,71% -42,29% BTG PACTUAL REFERENCE BIT... 2,65% -0,70% -5,35% VITREO BITCOIN DEFI FIM 2,75% -15,12% -35,54% VITREO BITCOIN DEFI FIA -4,06% - - TITANIUM CRIPTO FIM IE -1,38% -0,27% 4% CDI (Benchmark) 0,35% 1,09% 2,19%

Mercado de criptomoedas pode continuar subindo em 2022

No que depender do desempenho do valor das criptomoedas em 2022 a tendência é que mais investidores busquem exposição em fundos de criptoativos já que a tendência do mercado continua em alta apesar da recente correção.

Segundo Tammy Da Costa, analista do DailyFX, após a divulgação dos dados do IPC dos EUA, os preços do bitcoin caíram inicialmente antes de recuperar as perdas e, desde então, subiram mais.

"Embora os preços atualmente permaneçam suportados acima de US$ 40 mil, os investidores devem proceder com cautela, pois as taxas mais altas são precificadas no mercado. Se os preços ficarem abaixo de US$ 40 mil ou acima da alta de fevereiro (US$ 45.844), isso pode resultar em aumento do impulso, forçando os preços a sair da faixa atual.", disse.

Uma análise da Passfolio também demonstra que o mercado cripto deve reagir e ver seu valor subir no decorrer do ano. A empresa aponta que houve vários anúncios de ETFs de criptomoedas em diversas partes do mundo nos últimos 15 dias.

A gestora de ativos alternativos Valkyrie anunciou que o WGMI será o ticker de seu ETF Bitcoin Miners. O ticker é uma referência a uma sigla popularmente utilizada no Twitter, que em português significa “todos nós vamos conseguir”. O novo fundo investirá em empresas públicas do setor de mineração de bitcoin, mas com um viés sustentável que vai garantir que 77% da energia consumida seja proveniente de fontes renováveis.

A Grayscale também anunciou o lançamento do Future of Finance ETF (GFOF), que investirá em ativos digitais e empresas relacionadas a criptomoedas. Na mesma linha, a Amplify estreou seu ETF Inflation Fighter (IWIN), que visa proteger os investidores da inflação, e pode alocar até 20% de seus ativos em futuros de bitcoin e 15% em GBTC.

"Como a SEC continua a rejeitar um ETF de bitcoin à vista, espere ver o lançamento de mais ETFs temáticos que tenham exposição indireta à criptomoeda", disse,

Sobre o preço do bitcoin, o Crypto Fear & Greed Index voltou ao “fear”, com uma pontuação de 45, acima dos 20 da semana passada, indicando um otimismo renovado. William Suberg relata que “os mercados se preparam para o que promete ser uma semana animada”.

"O principal indicador é a média móvel exponencial de 50 dias (EMA), que agora está em US$ 44 mil. Ultrapassar esse nível provavelmente restauraria um viés de alta. Por outro lado, não ultrapassar esse nível “abre a possibilidade de uma retração significativa para seu mínimo de US$ 30 mil”, finaliza.

