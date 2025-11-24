Future of Money

Fundos de bitcoin podem ter pior mês da história após perderem R$ 18 bilhões

ETFs e outros fundos de investimento na criptomoeda caminham para o pior desempenho mensal da história do ativo

Bitcoin: fundos da criptomoeda perderam bilhões em investimentos (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 18h16.

Os fundos de investimento em bitcoin devem terminar novembro com o pior desempenho mensal da história da categoria. Até o momento, os produtos acumulam perdas de mais de US$ 3,5 bilhões (mais de R$ 18 bilhões, na cotação atual), refletindo a queda da criptomoeda.

No caso dos ETFs da criptomoeda, o grupo de 11 fundos negociados nos Estados Unidos deve ter o pior desempenho desde a estreia, há quase dois anos. Após serem lançados em janeiro de 2024, os fundos ficaram conhecidos pelo desempenho recorde, com crescimento acelerado.

Entretanto, o mês de novembro foi na contramão dessa tendência. As perdas de US$ 3,5 bilhões equivalem praticamente aos US$ 3,6 bilhões em aportes registrados em fevereiro deste ano, o maior valor para a categoria. E o bitcoin ainda dá sinais de novas quedas.

O ETF da BlackRock, que é o maior da categoria, registrou US$ 2,2 bilhões em perdas no acumulado mensal até o momento, liderando os saques no período. A menos que a criptomoeda tenha uma valorização significativa nos próximos dias, novembro será o pior mês da história do fundo.

O próprio bitcoin caminha para ter o pior desempenho mensal desde junho de 2022, quando a criptomoeda despencou mais de 40% após o colapso do ecossistema Terra/Luna. À época, os ETFs do ativo ainda não existiam no mercado dos Estados Unidos.

Ao longo de 2025, os ETFs serviram como um dos principais pilares de sustentação para o preço da criptomoeda, criando uma demanda constante que impediu quedas mais acentuadas no preço do ativo. Entretanto, esse cenário mudou no mês de novembro.

A aversão a riscos no mercado e o pessimismo com as vendas por investidores antigos do bitcoin atingiram os ETFs e afastaram alguns investidores, resultando nas quedas observadas. As perdas acabam alimentando novas vendas, criando um cenário negativo no curto prazo.

Para especialistas, a tendência é que a queda da criptomoeda continue no curto prazo, por mais que alguns investidores já vejam o momento atual como uma boa oportunidade de compra. Enquanto isso, os ETFs continuarão servindo como um termômetro importante do apetite do mercado pelo ativo.

