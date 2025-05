Fundo soberano de Abu Dhabi amplia investimentos em bitcoin e supera US$ 400 milhões

O fundo soberano de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, controlado pela Mubadala Investment Company revelou na última quinta-feira, 15, que ampliou os seus investimentos no bitcoin ao longo do primeiro trimestre de 2025. Com isso, o fundo chega agora a US$ 408,5 milhões na criptomoeda.

De acordo com o balanço trimestral da empresa, os investimentos realizados ao longo do primeiro trimestre envolveram a aquisição de 491 mil ações do ETF de bitcoin oferecido pela gestora BlackRock. Ao todo, os aportes somaram cerca de US$ 28,8 milhões.

Com as novas aquisições, a Mubadala chegou ao final de março com 8,7 milhões de ações de participação no ETF da BlackRock, contra 8,2 milhões no final de dezembro. Por outro lado, os dados divulgados indicam que o valor dos ativos provenientes da operação caiu.

No final do quarto trimestre de 2024, o montante era equivalente a US$ 436 milhões. Já no final de março, foi equivalente a US$ 408 milhões. A diferença reflete a desvalorização do bitcoin no período, que passou de cerca de US$ 108 mil para US$ 75 mil.

Entretanto, a criptomoeda voltou a subir no segundo semestre, em especial no início de maio, retomando um patamar acima dos US$ 100 mil. Por isso, se a Mubadala não realizou vendas de participações no ETF, há chances de que o valor dos ativos seja maior atualmente.

Estimativas indicam que esse total pode ser de US$ 512 milhões, considerando o preço atual do bitcoin. O ETF da BlackRock é o maior do segmento, que conta com 11 fundos do tipo. Ele soma cerca de US$ 65 bilhões em ativos sob gestão e foi lançado em janeiro de 2024.

O ETF tem sido uma das escolhas principais de investidores institucionais interessados em ter algum tipo de exposição ao bitcoin. Além Mubadala, outros fundos soberanos também revelaram exposições, diretas ou indiretas, à criptomoeda ao longo dos últimos meses.

Dados indicam que o banco Goldman Sachs é o maior detentor institucional de participações no ETF da BlackRock, com cerca de 30 milhões em ações. A participação seria equivalente a US$ 1,4 bilhão, considerando a cotação do bitcoin no final de março.