Fundo de aposentadoria da Nova Zelândia aloca 5% dos fundos em bitcoin

KiwiSaver Growth Strategy, um plano de aposentadoria de US$ 350 milhões operado pela New Zealand Wealth Funds Management, alocou 5% de seus ativos em bitcoin (BTC), destacando o fluxo constante de investidores institucionais que estão entrando no espaço dos ativos digitais.

As impressionantes semelhanças do bitcoin com o ouro foram citadas como um dos maiores motivos para entrar no comércio, de acordo com James Grigor, diretor de investimentos da New Zealand Funds Management.

“Se você está feliz em investir em ouro, você não pode realmente desconsiderar o bitcoin”, disse ele a Stuff, uma agência de notícias da Nova Zelândia, acrescentando que o BTC será apresentado em mais produtos KiwiSaver nos próximos cinco anos.

Grigor explicou que sua empresa comprou bitcoin pela primeira vez em outubro, quando estava avaliado em US$ 10.000. Para executar a negociação, a New Zealand Fund Management teve que alterar seus documentos de oferta para permitir investimentos em criptomoedas.

O preço do bitcoin atingiu o pico de US$ 61.000 no início deste mês, o que daria ao KiwiSaver um retorno de 6x em apenas cinco meses. Embora o preço do bitcoin tenha moderado na semana passada, o fundo de pensão está com lucros substanciais no investimento em BTC.

Grigor explicou que o KiwiSaver é “construído em sua maioria por meio de classes de ativos tradicionais”, mas observou que “outras oportunidades se apresentam”. No caso do bitcoin, é uma classe de ativos que pode ajudar a "dar às pessoas a melhor aposentadoria que podem obter" por meio de sua composição agressiva.

Embora os fundos de hedge e escritórios familiares tenham adotado firmemente o bitcoin, os fundos de pensão são talvez os mais lentos a adotar a classe de ativos digitais. O crescimento de rampas de acesso institucionais pode ajudar a acelerar a narrativa de adoção.

Nos Estados Unidos, Grayscale observou que os fundos de pensão já estão entrando em ativos digitais. “O tamanho das alocações que eles estão fazendo também está crescendo rapidamente”, disse Michael Sonnenshein, CEO da Grayscale.