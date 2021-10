Fundo bilionário de bombeiros dos EUA compra US$25 milhões em criptomoedas

O fundo de pensão dos bombeiros de Houston, no Texas (EUA), anunciou nesta quinta-feira, 21, sua entrada no mercado cripto - e em grande estilo, com a compra de 25 milhões de dólares (141 milhões de reais) em bitcoin e ether.

O "Houston Firefighters' Relief and Retirement Fund", que tem 5 bilhões de dólares em ativos, realizou a operação com o apoio da gestora New York Digital Investment Group (NYDIG). Ajit Singh, CIO do fundo, disse que o movimento expressa a crença no "potencial disruptivo das criptomoedas". "Estamos empolgados em dar esse primeiro passo em direção ao universo dos ativos digitais", disse em comunicado.

Singh explicou também que o investimento foi feito com a compra direta dos criptoativos, e não através de produtos como o recém-lançado ETF de contratos futuros de bitcoin. "Não queríamos exposição sintética, então decidimos ir direto para os tokens. Conforme a adoção institucional cresce mais e mais, haverá mais e mais dinâmicas para desenvolver oferta e demanda. Ter os ativos nos proporciona a possibilidade de geração de receita no futuro".

O fundo dos bombeiros de Houston administra benefícios de aposentadoria para mais de 6.600 bombeiros ativos e aposentados e famílias beneficiárias. Desde 2004, os bombeiros ativos contribuíram com 9% de seu salário para o fundo, com o governo da cidade de Houston contribuindo com pelo menos o dobro desse valor.

Singh está confiante de que o investimento em cripto terá retorno no futuro: “Há algum tempo temos estudado isso como uma classe de ativos a ser adicionada à nossa carteira de investimentos; estávamos assistindo, estávamos analisando ”, disse ele. “Tornou-se uma classe de ativos que não podíamos mais ignorar”.

Fundo de Houston não é o primeiro

Não é o primeiro fundo de pensão de bombeiros dos EUA a entrar no mercado cripto. Em 2019, fundos semelhantes do estado da Virgínia já tinham feito aporte em investimentos de venture capital ligado aos ativos digitais e, em setembro, segundo a Bloomberg, alocaram 50 milhões de dólares no mercado cripto

O investimento foi feito, segundo a Bloomberg, em um fundo da Parataxis Capital, que expõe seu portfólio à diferentes criptomoedas e também à derivativos de ativos digitais. Segundo a publicação, os fundos ainda pretendem aumentar sua exposição nos próximos meses.

Apesar de muitos fundos de pensão estarem explorando possibilidades no mercado de criptomoedas, ainda são relativamente poucos os que anunciaram publicamente sua entrada no setor. A incerteza regulatória e a alta volatilidade do mercado cripto são parcialmente responsáveis pela hesitação.

O número, entretanto, vem aumentando consideravelmente no último ano, com grandes empresas do mercado financeiro tradicional de olho nas criptomoedas. A entrada dos fundos de pensão, que gerenciam um total de mais de 5,5 trilhões de dólares apenas nos EUA, inclusive, é bastante aguardada pelos participantes do mercado cripto, que veem no setor uma possibilidade de impulsionar a adoção dos criptoativos em escala global.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube