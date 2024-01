Fundador da Ripple revela roubo de R$ 560 milhões em XRP após invasão de carteiras

Chris Larsen, um dos fundadores e presidente executivo do conselho da Ripple, confirmou nesta quarta-feira, 31, que teve algumas das suas carteiras pessoais invadidas. A ação teria ocorrido na última terça-feira, 30, e envolveu o roubo de cerca de US$ 112,5 milhões (R$ 560 milhões, na cotação atual) em unidades de XRP, a criptomoeda criada pela empresa.

Larsen falou sobre o ataque em uma publicação no X, antigo Twitter. O post foi feito após um usuário da rede, com o nome ZachXBT, compartilhar um registro de movimentações que indicava que uma carteira da Ripple teria sido invadida, com fundos sendo desviados para diversas carteiras e corretoras.

Em seguida, o executivo da Ripple informou que a invasão ocorreu em uma carteira pessoal sua, e não da companhia. "Conseguimos detectar rapidamente o problema e notificar as exchanges para congelar os endereços afetados. As autoridades já foram envolvidas no caso", afirmou Larsen.

Yesterday, there was unauthorized access to a few of my personal XRP accounts (not @Ripple) – we were quickly able to catch the problem and notify exchanges to freeze the affected addresses. Law enforcement is already involved. https://t.co/T3HtKSlzLg — Chris Larsen (@chrislarsensf) January 31, 2024

Nas respostas à publicação de Larsen, alguns usuários questionaram se o executivo já planejava notificar o público sobre a invasão ou se ele apenas revelou o ataque após a primeira publicação na rede social. O executivo da Ripple não fazia posts na rede social desde outubro de 2023.

A Ripple é uma empresa com atuação global que desenvolve soluções para pagamentos internacionais por meio da tecnologia blockchain. O projeto mais conhecido da empresa é o XRP, atualmente a sexta maior criptomoeda do mercado e um dos ativos mais conhecidos no setor.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que o XRP acumula uma queda de 3,8% nas últimas 24 horas. Entretanto, na última hora - quando Larsen esclareceu a situação - o ativo voltou a subir e acumula uma valorização de 1,1%, mas ainda insuficiente para operar no azul no acumulado do dia.

João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, avalia que o congelamento das atividades financeiras dos endereços que receberam as criptomoedas roubadas ajudará a mitigar pressões vendedoras que poderiam derrubar o preço do XRP. "Resta saber como o mercado irá digerir o impacto desse hack, principalmente tratando-se da reputação da segurança da Ripple", ressalta.

A EXAME entrou em contato com a Ripple e solicitou mais informações para a empresa sobre o caso. Esta reportagem será atualizada quando um comunicado oficial for enviado.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok