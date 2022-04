Fundador do Twitter critica rede Ethereum: "Muitos pontos de falha"

O cofundador do Twitter e atual CEO da fintech Block, Jack Dorsey, afirmou na segunda-feira, 18, ter uma série de ressalvas à rede Ethereum, segundo maior blockchain do mundo e onde circula a criptomoeda ether. Respondendo a uma postagem do fundador do protocolo, Vitalik Buterin, Jack escreveu que protocolos construídos em sua rede têm muitos pontos de falha.

A discussão se iniciou após Vitalik publicar sobre sua oposição à compra de redes sociais por pessoas ricas ou organizações. “Isso poderia dar muito errado”, disse ele, fazendo alusão à tentativa de compra do Twitter pelo homem mais rico do mundo, Elon Musk.

Dorsey respondeu concordando, iniciando uma série de respostas de simpatizantes e detratores. Uma delas questionou o fato de Jeff Bezos, ex-CEO e fundador da Amazon, ser dono do Wall Street Journal, veículo comprado pelo bilionário em 2013 por US$ 250 milhões.

“Eu não acredito que qualquer indivíduo ou instituição deva ter uma rede social, ou de forma mais geral, qualquer empresa de mídia. Essas deveriam ser um protocolo aberto e verificável. Tudo é um passo até isso”, foi a resposta do fundador do Twitter, que abandonou o comando da empresa para se dedicar integralmente à Block, antiga Square. A empresa é focada no desenvolvimento de meios de pagamento, inclusive com criptomoedas.

I’m don’t believe any individual or institutions should own social media, or more generally media companies. It should be an open and verifiable protocol. Everything is a step toward that. — jack⚡️ (@jack) April 16, 2022

A plataforma DeSo, focada em escalar redes sociais descentralizadas foi a próxima a entrar na conversa. “Oi, Jack. Nós concordamos e temos uma visão parecida para o futuro das redes sociais. Temos trabalhado no protocolo DeSo tem anos e nos dedicamos a resolver as questões que vemos hoje em dia com relação à mídias sociais e a descentralização dos dados”, escreveram.

Hello @jack. We agree and have a similar vision for the future of social media. We have been working on the DeSo protocol for years and have dedicated ourselves to solving the issues we see today with social media and the centralization of data. — DeSo (@desoprotocol) April 19, 2022

Segundo seu site, “o DeSo é um blockchain da primeira camada construído do zero para escalar aplicações sociais decentralizados para até um bilhão de usuários”.

Jack, conhecido defensor do bitcoin e também por engajar com muitos dos comentários em seu perfil no Twitter, retrucou: “Se você está desenvolvendo em Ethereum, você tem pelo menos um, senão vários pontos de falha e, portanto, não são interessantes para mim”. A DeSo logo explicou que não tem um blockchain como base, mas sim que ela própria é o blockchain, mas segundo usuários da rede, o bilionário parecia estar procurando alguma razão para criticar a criação de Buterin.

if you’re building on ETH you have at least one, if not many, single points of failure and therefore not interesting to me. — jack⚡️ (@jack) April 19, 2022

Na madrugada desta terça-feira, 19, uma nova crítica. Respondendo a um usuário que tentou explicar como funciona o blockchain de redes sociais, Jack afirmou: “ser uma fundação já é um único ponto de falha”.

A Block, empresa que recebe atualmente a atenção integral de Dorsey, é a desenvolvedora por trás do Cash App, segundo aplicativo de finanças mais baixado dos EUA, que recentemente anunciou um recurso que permitirá aos usuários trocarem seus salários em moeda corrente por bitcoin de forma automática. Além disso, a empresa também anunciou durante o evento Bitcoin 2022 em Miami, uma integração mais profunda com a Lightning Network, possibilitando transferências instantâneas com bitcoin através de QR Codes, cortando o tempo de transação para minutos.

