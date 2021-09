Fundador do Ethereum entra na lista dos mais influentes da revista Time

O fundador do Ethereum agora faz parte da lista de pessoas mais influentes do mundo, elaborada pela revista Time. A revista reconheceu o prodígio em sua edição de 2021, que saiu na última quarta-feira, 15.

A nomeação ocorre em um momento que a rede Ethereum continua crescendo, representando uma grande força no mundo das finanças e além. A atualização da rede para o mecanismo de consenso de prova de participação (PoS), que se aproxima, pode aumentar ainda mais a relevância do segundo blockchain mais famoso do mundo - atrás apenas do Bitcoin.

Sua inclusão na lista da Time se junta a uma série de propagandas discretas sobre Buterin. O especialista em tecnologia está envolvido em um novo documentário sobre o Ethereum e até mesmo está dublando um gato empalhado no projeto de animação de Mila Kunis e Ashton Kutcher - famosos entusiastas do mercado cripto.

“O que torna o Vitalik tão especial é que ele é o construtor dos construtores”, escreveu a cofundadora do Reddit, Alexis Ohanian, para a Time. “Uma pessoa não poderia surgir com todos os usos possíveis para a Ethereum sozinha, mas bastou uma ideia para que isso começasse”.

Um porta-voz da Time afirmou que a lista é selecionada pelos editores da revista.

“Eu recebi um e-mail que perguntava se eu gostaria de escrever uma publicação para a Time sobre Vitalik e eu disse ‘claro que sim’, e escrevi o que foi publicado”, disse Ohanian, que também fundou a empresa de Venture Capital chamada Seven Seven Six, e adicionou:

“É incrível pensar como muito da minha carreira se tornou possível graças a esse trabalho: investimentos em pré-vendas de ETH, CryptoPunks, Bored Apes, Loot, e startups como a Coinbase, Axie Infinity, Sorare, Quicknode, Skyweaver e Rainbow... eu nunca estive tão empolgada sobre o potencial da internet e tudo isso é graças a ele”.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

