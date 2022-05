Fundador da Terra defende distribuição de tokens para salvar blockchain

O cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, apresentou uma proposta para preservar o ecossistema do protocolo Terra depois da queda no pareamento da sua stablecoin algorítmica UST e a "espiral da morte" resultante que afundou a criptomoeda LUNA para praticamente zero.

Em uma postagem no fórum de análises da Terra, Kwon afirmou: “Nossa comunidade deve reconstituir a rede para preservar a comunidade e o ecossistema de desenvolvedores". A proposta dele, que foi em resposta aos grupos de validadores discutindo a possibilidade de uma bifurcação no blockchain Terra, que chegou a ser desativado mais de uma vez nos últimos dias, envolve compensar os investidores de UST e LUNA que foram impedidos ou que não quiseram se desfazer de suas posições durante o colapso de preços dessa semana.

Kwon propôs que os validadores deveriam "resetar" a posse da rede para 1 bilhão de tokens distribuídos entre investidores de LUNA e UST, assim como um pool comunitário para financiar desenvolvimentos futuros. Mais especificamente, 40% dos novos tokens distribuídos iriam para quem investia em LUNA antes da perda de paridade; outros 40% iriam para quem investia no UST na hora da atualização para a nova rede; 10% seriam alocados para quem investia em LUNA logo antes da rede interromper suas atividades e os 10% restantes iriam para o pool de desenvolvimento.

Sobre o UST conseguir voltar a ser pareado com o dólar norte-americano, Kwon disse que provavelmente isso não faria diferença dado os eventos de liquidação massiva dos investimentos em todo o ecossistema Terra nessa semana. Em outras palavras, sua confiança no modelo de stablecoin logarítmica acabou para sempre. Ele explicou: “Mesmo que o pareamento eventualmente seja restaurado, depois que os últimos compradores marginais e vendedores saíram, os investidores de LUNA foram tão liquidados e diluídos que não teremos mais o ecossistema para voltar das cinzas”.

No seu ápice em abril, o valor de mercado de LUNA era maior que US$ 41 bilhões, segundo dados do CoinMarketCap. O valor de mercado da UST, que não pode mais ser chamada de stablecoin, chegou a quase US$ 19 bilhões. Após perder seu pareamento, a "unstablecoin" caiu para uma baixa de aproximadamente US$ 0,13 nesta sexta-feira, 13.

Apesar de não existir uma maneira de restaurar por completo o valor do blockchain, Kwon disse que o plano de redistribuição tem que compensar os “membros fiéis da comunidade e seus desenvolvedores”.

