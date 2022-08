Fundador da Skybridge Capital explica por quê o mercado de criptomoedas deve se recuperar em breve

O fundador e sócio da Skybridge Capital, Anthony Scaramucci, tem uma visão otimista para o futuro dos mercados de criptomoedas, aconselhando os investidores a “verem além do ambiente atual” e “permanecerem pacientes e no longo prazo”.

Em entrevista à CNBC, o gerente do fundo de hedge falou sobre sua crença de que vários desenvolvimentos recentes no espaço cripto poderiam desencadear “muito mais atividade comercial”.

Em particular, ele destacou a Lightning Network cada vez melhor, o protocolo de pagamento de camada 2 sobreposto à rede bitcoin, a parceria da BlackRock com a Coinbase e o estabelecimento subsequente de um fundo fiduciário privado de bitcoin como sinais positivos para o futuro:

“Finalmente, o CEO Larry Fink está vendo a demanda institucional por ativos digitais. Caso contrário, ele não estaria configurando esses produtos e não estaria se unindo à Coinbase.”

“Só quero lembrar às pessoas que existem apenas 21 milhões de bitcoins por aí, e você terá um choque de demanda com muito pouca oferta”, acrescentou.

Atualização da Ethereum no horizonte

Scaramucci citou o Merge da Ethereum agendado para 15 de setembro, que mudará o mecanismo de consenso da rede para prova de participação (PoS), como um evento que pode afetar o preço de mercado da segunda maior criptomoeda.

Em sua opinião, os traders estão comprando a criptomoeda com base nos potenciais positivos que a fusão pode trazer, mas ele também observa que eles podem se recuperar e vender com a mesma rapidez.

“Muitos traders provavelmente estão comprando esse boato; e provavelmente venderão as notícias dessa fusão”, disse ele, acrescentando que “eu advertiria as pessoas a não fazerem isso; são ótimos investimentos de longo prazo”, acrescentou.

Recuperação lenta, mas constante no último mês

Apesar do mercado de baixa de criptomoedas em andamento, muitas das principais criptomoedas registraram ganhos modestos. O bitcoin subiu 12% no último mês para US$ 24.104 no momento, enquanto o preço do ether subiu 40% para US$ 1.897, de acordo com dados do Cointelegraph Markets Pro e TradingView.

Scaramucci observou que viu um ressurgimento do interesse dos investidores e, com números de inflação acima do esperado em julho, ele acredita que a economia global pode retornar ao seu forte status do quarto trimestre de 2019 dentro de 6 a 12 meses.

No geral, Scaramucci tem uma perspectiva positiva para o mercado de criptomoedas e adverte os investidores a tomarem cuidado com reações instintivas a más notícias e negociações baseadas em emoções.

Sua empresa acredita que o bitcoin pode ver uma alta sem precedentes nos próximos seis anos.

“Se estivermos certos, se o bitcoin chegar a US$ 300.000 por moeda, não importará se você o comprou por US$ 20.000, US$ 60.000; o futuro está sobre nós; está acontecendo mais cedo do que eu pensava”, disse ele:

“Se você estiver fora do mercado pelos dez melhores dias, você reduziu seu retorno de 7,5% para 2%; Não quero que comecemos a mexer e sacudir o portfólio com base na emoção.”

“Acho que essa é a mensagem que estou tentando enviar aos investidores; apenas relaxe; vemos um cenário bastante otimista para BTC, ETH, ALGO e Solana (SOL) nos próximos 12 a 24 meses”, acrescentou.

Scaramucci mencionou que sua empresa tem uma posição no concorrente do Ethereum, Algorand, mas de longe suas duas posições mais significativas ainda estão em BTC e ETH.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok