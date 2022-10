Fundador da segunda maior corretora cripto do mundo defende testes para permitir investimentos

O fundador e CEO da corretora de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, apoiou a ideia de impor testes de conhecimento e de informes de risco para proteger investidores de varejo, mas disse que a iniciativa não deveria ser exclusividade do mercado de criptoativos.

Bankman-Fried apresentou suas ideias em resposta a uma sugestão lançada pela comissária da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), Christy Goldsmith Romero.

Em 15 de outubro, Romero disse que o estabelecimento de uma categoria de "investidor de varejo doméstico" para negociação de derivativos poderia garantir maior proteção a esta classe de investidores.

Romero disse que, devido às criptomoedas, mais investidores de varejo estão entrando nos mercados de derivativos, e pediu que a CFTC separe esses investidores dos traders profissionais que detêm alto patrimônio líquido.

Ela defendeu ainda que o órgão institua “alertas de risco escritos de uma maneira que as pessoas comuns entendam e possam ser usadas ao analisar estratégias que envolvem o uso de alavancagem.”

A negociação de derivativos consiste na especulação sobre o preço futuro de um ativo, como ações, commodities, moedas fiduciárias ou criptomoedas por meio da compra e venda de contratos de derivativos, que podem envolver alavancagem.

O fundador da FTX disse que é "100% favorável à obrigatoriedade dos alertas de risco e da implementação de testes de conhecimento específicos para todos os Comerciantes da Comissão de Futuros (FCMs) e Mercados de Contrato Designados (DCMs) acessíveis a traders do varejo", acrescentando que a ideia "pode fazer sentido".

Ele acrescentou, no entanto, que não “necessariamente faz sentido” que a medida se trate de algo específico para as criptomoedas, sugerindo que ela deve se aplicar a todos os produtos de derivativos.

DCMs são corretoras de derivativos reguladas pela CFTC nas quais produtos como opções ou futuros são oferecidos, e que só podem ser acessados por meio de um FCM, que aceita ou solicita ordens de compra e venda de contratos de futuros ou opções de futuros de clientes.

Os comentários de Bankman-Fried ocorrem ao mesmo tempo em que a FTX.US, subsidiária da FTX sediada nos EUA, se prepara para lançar um serviço de negociação de derivativos de criptomoedas para seus clientes. A exchange já criou um teste de conhecimentos básicos sobre o tema que pode ser acessado pelos usuários da plataforma, de acordo com o empresário.

A CFTC está intensificando seus esforços para se tornar o regulador do mercado de criptomoedas dos EUA, à medida que os pedidos de clareza regulatória se tornam mais persistentes.

Em 27 de setembro, a comissária da CFTC Caroline Pham afirmou que o regulador deveria criar um escritório focado em investidores de varejo de criptomoedas para expandir as proteções ao consumidor. O escritório proposto seria modelado a partir de uma versão semelhante na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

