Fundador da Ethereum aponta três 'grandes oportunidades' para o setor em 2023

O cofundador da Ethereum Vitalik Buterin compartilhou três “grandes” oportunidades ainda a serem transformadas em realidade no espaço cripto: a adoção maciça de carteiras autocustodiais, stablecoins resistentes à inflação e sistemas de logins de sites baseados na rede blockchain.

Durante uma entrevista com o cofundador da Bankless, David Hoffman, Buterin compartilhou suas perspectivas para a indústria de criptomoedas em 2023, em resposta a uma preocupação manifestada por Hoffman de que a “onda de adoção” de aplicativos descentralizados acabou e que há “menos oportunidades” para os desenvolvedores criarem novos aplicativos descentralizados.

Buterin, em vez disso, minimizou o “período do limbo” a que Hoffman aludiu, sugerindo primeiro que mais desenvolvimentos precisam ser feitos na infraestrutura das carteira autocustodiais para tornar o acesso às criptomoedas mais fácil para as pessoas comuns, garantindo, assim que a indústria seja capaz de integrar bilhões de usuários.

“Se você pode fazer uma carteira que um bilhão de pessoas usará – isso representa uma grande oportunidade”, disse o cofundador da Ethereum.

Ele disse ainda que a criação de uma stablecoin resistente à hiperinflação e globalmente acessível, que possa suportar todos os tipos de condições - tanto problemas em blockchains quanto na macroeconomia mais ampla - seria revolucionária para o setor.

“Se você conseguir fazer uma stablecoin que pode realmente sobreviver a qualquer coisa, incluindo uma eventual hiperinflação do dólar [...] também há uma grande oportunidade se você for capaz de criar algo que funcione como uma tábua de salvação para todos que estão passando por situações desse tipo", observou.

Buterin, no entanto, não ofereceu nenhuma sugestão técnica sobre como esses feitos poderiam ser alcançados. Ele afirmou ainda que quaisquer desenvolvimentos técnicos que contribuam para que a Ethereum tire os poderes de Facebook, Google, Twitter e outros monopólios centralizados permitiriam que a rede tivesse mais relevância no mercado de aplicativos baseados na internet.

“Se você pode se conectar com a Ethereum para trabalhar e se você pode derrubar o Facebook, o Google e o Twitter como os senhores da internet, isso em si é uma grande oportunidade, certo?”, questionou.

Buterin, no entanto, afirmou que as oportunidades de preencher as lacunas do mercado estão se tornando menos óbvias devido ao aumento da concorrência e ao amadurecimento do mercado.

O cofundador da Ethereum disse em 5 de dezembro que identidades baseadas em blockchain, organizações autônomas descentralizadas (DAOs, na sigla em inglês) e aplicativos híbridos também são razões para ficar entusiasmado em relação ao futuro da rede e das tecnologias descentralizadas.

