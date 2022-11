Fundador da Ethereum anuncia nova atualização com foco em descentralização

O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, adicionou uma nova etapa ao roteiro técnico do blockchain, o "The Scourge", que busca incrementar a resistência à censura e a descentralização da rede. Atualmente, ela é a líder em uso para contratos inteligentes no mercado.

Os novos planos da Ethereum foram revelados por Buterin em uma postagem no Twitter feita no sábado, 5, em que ele apresentou o "The Scourge" como parte de um planejamento agora expandido em seis partes.

Após a mudança para tornar-se uma rede de prova de participação (proof-of-stake, em inglês) em 15 de setembro com o "The Merge", a Ethereum caminha para a sua segunda grande atualização - o "Surge" - cujo objetivo é fazer com que o blockchain seja capaz de processar 100 mil transações por segundo.

O roadmap atualizado agora insere o "The Scourge" como o novo terceiro estágio do processo, que será seguido pelas etapas anteriormente conhecidas - "The Verge", "The Purge" e "The Splurge".

De acordo com o roadmap da Ethereum, o objetivo do Scourge é “garantir a inclusão de transações confiáveis e credivelmente neutras e evitar a centralização e outros riscos de protocolo do MEV”.

O apelo do cofundador do blockchain por uma camada de consenso mais “credivelmente neutra” ocorre ao mesmo tempo em que os validadores exploram as transações realizadas na rede a seu favor.

Buterin descreveu anteriormente um mecanismo credivelmente neutro como aquele que “não discrimina ou age contra qualquer pessoa específica".

O Miner Extractable Value (MEV) ocorre quando um validador se antecipa a outros participantes da rede, decidindo quais transações devem ser colocadas em um bloco e em que ordem.

Isso permite que os validadores dupliquem todas as negociações e executem suas transações antes dos buscadores de arbitragem ou de qualquer pessoa que tente obter lucro.

Como resultado, a Ethereum passou a ser associada a um maior grau de centralização e censura após o "The Merge".

Com a transição da rede para a prova de participação, a porcentagem de blocos em conformidade com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC, na sigla em inglês) atingiu 73% em 3 de novembro - um número considerado muito alto.

Um dos maiores investidores da Ethereum e fundador do The Daily Gwei, Anthony Sassano, disse anteriormente em uma postagem no Twitter em 15 de outubro que a resistência à censura é “mais importante do que escalar” no momento atual.

Embora os detalhes completos do "The Scourge" não tenham sido divulgados, Buterin propôs recentemente uma solução de “Leilão de Bloco Parcial”, em que um validador de bloco só tem o direito de decidir parte do conteúdo dele.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Outras propostas para combater a censura na camada de consenso foram apresentadas - como a solução de Leilões Unificados Únicos para Expressão de Valor (SUAVE) da empresa de pesquisa e desenvolvimento Ethereum Flashbots.

Buterin também confirmou uma atualização para o "The Verge" – que agora envolverá a integração da tecnologia Snark Non-Interactive Argument of Knowledge (SNARK) na Ethereum.

Os SNARKs adicionarão recursos de preservação de privacidade à rede, ao mesmo tempo que ainda permitem que transações anônimas sejam rastreáveis.

O cofundador observou que um “papel mais explícito para a prova quântica” seria implementado em vários estágios do calendário de atualização da Ethereum como um componente necessário do "objetivo final" do protocolo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok