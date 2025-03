Fundador da Binance cobra R$ 720 em criptomoedas para receber mensagens de seguidores

Changpeng Zhao, ex-CEO e fundador da Binance, tem se reaproximado cada vez mais da comunidade cripto desde que deixou a prisão nos Estados Unidos em 2024. Nessa semana, porém, ele decidiu trilhar um caminho diferente, anunciando um canal para conversar com seguidores, desde que eles paguem.

Zhao ingressou na plataforma ReachMe, que foi criada para permitir a interação entre o público e figuras importantes. Para isso, os interessados precisam pagar uma quantia determinada pela figura. A plataforma aceita apenas pagamentos em criptomoedas.

No caso de Zhao, ele definiu que pessoas interessadas em falar com ele precisarão pagar um preço de 0,2 unidade de BNB, cerca de US$ 125 (R$ 720, na cotação atual). Ele disse ainda que vai reajustar o preço cobrado dos usuários dependendo da demanda.

A ideia é que Zhao defina um preço que limite o número de mensagens diárias que ele vai receber para dez. Atualmente, o executivo disse que é inundado diariamente com milhares de mensagens de pessoas que tentam estabelecer algum contato com o fundador da Binance.

O ex-CEO comentou ainda que inicialmente o preço das mensagens era de US$ 24, mas que ele recebeu mensagens como "confira esta criptomoeda meme" e "como foi o seu jantar?". "Não consigo responder a esse tipo de mensagem. Por favor, não desperdice seu dinheiro assim", alertou.

O fundador da Binance também compartilhou um post no blog da corretora em que deu orientações sobre bons tipos de mensagem para serem enviadas, evitando perguntas muito genéricas ou abertas. Zhao garante que responderá a todas as mensagens em no máximo cinco dias.

Pelas regras da plataforma, caso o executivo não cumpra com o prazo, o usuário recebe 50% do valor pago de volta. Zhao disse que a estratégia faz parte do modelo que chamou de Pay to Reach (“Pague para alcançar”, em inglês), algo que ele vê como tendência no mercado.

Na visão do executivo, plataformas como o LinkedIn e o X, antigo Twitter, tem uma baixa barreira de entrada, o que resulta em uma onda de milhares de tentativas de contato por dia, e muitas sem utilidade. A ideia de pagar para ter esse contato busca evitar exatamente os conteúdos "inúteis".

