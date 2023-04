Fundador do blockchain Cardano atribui atrasos em atualizações a 'aposta errada'

Charles Hoskinson, cofundador da Ethereum e fundador do blockchain Cardano, se aprofundou sobre o estado atual do projeto em uma entrevista ao site Cointelegraph. Para ele, os atrasos nas atualizações da Cardano - que geraram críticas e polêmicas para a rede - estão ligadas a uma "aposta na tecnologia errada", o que dificultou as implementações de mudanças.

Hoskinson participiu do podcast Hashing It Out do Cointelegraph, em que discutiu o estado atual do setor de criptomoedas e destacou os últimos desenvolvimentos da Cardano. Ele também ofereceu sua perspectiva sobre os acontecimentos recentes no setor, a adoção de criptomoedas na África e outros temas relevantes no mercado cripto atualmente.

Durante a entrevista, ele explicou o motivo de ter criado a Cardano. Segundo Hoskinson, embora a criação de uma nova rede blockchain passe pela reconstrução do efeito de rede, ela permite que os desenvolvedores tenham uma visão original, de acordo com os ideais e propostas que a Cardano pretendia implementar no espaço cripto.

No estágio atual da rede, Hoskinson reconhece que levou mais tempo do que o inicialmente previsto para cumprir as promessas do projeto, mas também garante que cerca de 85% do cronograma inicial está concluído: "Levou sete anos para a Cardano crescer de uma ideia para se tornar um ecossistema. Já conquistamos algumas grandes vitórias, como no setor de NFTs".

O fundador da Cardano reconheceu também a natureza atual da indústria de multichain, ou seja, combinar diferentes blockchains. Hoskinson avalia que osetor está se encaminhando para um futuro multichain, mesmo que Ethereum ou Cardano tenham saído na frente. Ele acredita que, para se destacar entre as várias redes, é preciso ter o ajuste certo do produto ao mercado, uma ótima experiência do usuário e um processo de integração “mais suave”.

Críticas e projetos na África

A Cardano foi criticada nos últimos anos por atrasos recorrentes em suas atualizações de rede desde o seu lançamento. Sobre o tema, Hoskinson atribuiu esses contratempos a uma “aposta na tecnologia errada", também pelo fato dos desenvolvedores responsáveis terem sido "um pouco ambiciosos demais" com o cronograma de atualizações.

Outra área de interesse para a maioria dos seguidores do projeto tem sido as parcerias e colaborações da Cardano com projetos cripto na África. Hoskinson disse que há várias lições a serem aprendidas depois de lidar com a corrupção e as tensões geopolíticas da região.

O fundador da Cardano afirmou ter concluído que é mais razoável lidar com empresas e pessoas físicas do que com governos. Ele planeja expandir o alcance da Cardano no continente, da África Oriental à África Ocidental, tendo Gana como seu foco principal no momento.

