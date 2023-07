Fundação de Direitos Humanos lança desafio para desenvolvedores com prêmio de R$ 2,8 mi em bitcoin

A Human Rights Foundation pagará uma quantia milionária para desenvolvedores que cumprirem dez desafios diferentes envolvendo a tecnologia blockchain. Ao todo, serão 20 bitcoins, o equivalente a R$ 2,8 milhões na cotação atual.

A instituição é uma organização sem fins lucrativos que se concentra na promoção e proteção dos direitos humanos ao redor do mundo. Organizadora do Fórum da Liberdade de Oslo, a Human Rights Foundation agora quer incentivar desenvolvedores de bitcoin.

NEW: @HRF announces the Bitcoin Bounty Challenge

20 BTC up for grabs for 10 UX improvements to Bitcoin (mainly focused on mobile wallets) requested by dissidents and human rights groups from across the world 🌍https://t.co/nl3q970fGX

— Alex Gladstein 🌋 ⚡ (@gladstein) July 27, 2023