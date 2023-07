Funcionários que usam inteligência artificial podem poupar até 390 horas de trabalho por ano

A Inteligência Artificial (IA) continua demonstrando seu potencial revolucionário no mercado de trabalho. Um estudo realizado pela Censuswide para a Visier, plataforma de análise baseada em nuvem, indica que a adoção da tecnologia pode levar a uma economia de tempo significativa.

Os resultados revelam que funcionários que utilizam IA podem economizar, em média, 390 horas de trabalho por ano, ou seja, cerca de 16 jornadas a menos.

O estudo, realizado no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Alemanha, ouviu 3.030 pessoas que trabalham em empresas com mais de 250 funcionários e descobriu que aqueles que já estão adotando a IA no local de trabalho economizam 1,55 horas por dia.

Arnobio Morelix, CEO da Faculdade Sirius, instituição de ensino focada em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, enfatizou a relevância desses resultados para o futuro do mercado de trabalho.

"A IA tem o potencial de revolucionar a forma como trabalhamos, aumentando significativamente nossa produtividade e liberando tempo para tarefas mais estratégicas e criativas. Essa tecnologia é uma ferramenta poderosa que pode melhorar as habilidades e impulsionar as carreiras dos profissionais".

Substituição de empregos por IA

A pesquisa revelou que, apesar dos benefícios, muitos funcionários têm receios em relação à competição com a Inteligência Artificial. Cerca de 53% dos entrevistados expressaram preocupação com a possibilidade de a tecnologia substituir suas habilidades e resultar em perda de emprego.

No entanto, 67% reconheceram a importância do desenvolvimento de habilidades em IA para o crescimento futuro de suas carreiras.

Morelix esclarece que, no futuro, todo profissional de alto desempenho trabalhará diariamente em parceria com robôs "co-workers" e precisará ter conhecimento em ciência de dados.

"A inteligência artificial é mais uma ferramenta que potencializa as habilidades humanas do que uma substituta direta. Os profissionais do futuro serão aqueles capazes de trabalhar em harmonia com robôs e utilizá-los para se destacar como profissional”, finaliza.

