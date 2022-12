Funcionário do Partido Comunista Chinês se declara culpado por financiar mineradores de bitcoin

De acordo com um relatório publicado pelo programa de notícias diário estatal Xinwen Lianbo em 29 de dezembro, Xiao Yi, ex-secretário do Partido Comunista da cidade de Fuzhou, se declarou culpado de acusações de corrupção no Tribunal Popular Intermediário de Zhejiang Hangzhou. Durante seu mandato como diretor de 2008 a 2021, Yi foi acusado de aceitar mais de 125 milhões de iuanes chineses (US$ 18 milhões) em subornos relacionados a programas de construção e promoções ilícitas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Além das acusações mencionadas, Yi também se declarou culpado de acusações relacionadas a transações comerciais entre ele e os mineradores de bitcoin de 2017 a 2021. Não está claro se a série de acusações estava relacionada. Conforme relatado por Xinwen Lianbo:

“Durante seu mandato de 2017 a 2021 como secretário do Partido Comunista da cidade de Fuzhou, Xiao Yi forneceu apoio a empresas de mineração de criptomoedas na forma de subsídios, ajuda de capital e garantia de eletricidade. Esses atos foram contrários aos regulamentos nacionais, à teoria do Novo Desenvolvimento, e levaram a enormes perdas de propriedade pública, levando a consequências adversas.”

O tribunal foi suspenso e sentenciará Yi na próxima sessão.

Citando a necessidade de atingir metas de “neutralidade de carbono” e “altos custos de energia”, o governo chinês proibiu todas as atividades de mineração de criptomoedas em 24 de setembro de 2021. A legislação bloqueia o acesso dos mineradores de criptomoedas à eletricidade e aos mercados de capitais e inclui uma proibição geral de investimentos .

No entanto, parece que a proibição tem sido difícil de aplicar, em parte devido à natureza descentralizada e peer-to-peer da mineração cripto. Em maio de 2022, o Cointelegraph informou que a China voltou a ser o segundo maior centro de mineração de bitcoin do mundo, apesar da proibição. A própria legislação também permite que as autoridades locais imponham uma tarifa de mineração de criptomoeda de 0,30 iuane (US$ 0,0431) por quilowatt-hora de uso de eletricidade como alternativa ao corte de energia em caso de descoberta.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok