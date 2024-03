FTX vai vender R$ 4 bilhões em ações de empresa de inteligência artificial Anthropic

A corretora falida de criptomoedas FTX revelou na última sexta-feira, 22, que concluiu um acordo para vender suas ações na empresa de inteligência artificial Anthropic. Ao todo, a companhia obteve US$ 884 milhões (R$ 4,4 bilhões, na cotação atual) com o negócio, segundo documentos enviados à Justiça dos Estados Unidos.

Os detalhes sobre a venda de ações indicam que mais de 20 investidores institucionais participaram do negócio. Entretanto, a maior parte das ações foram vendidas para a TIC Third International Investment Company, que investe no setor de tecnologia e é controlada pelo fundo soberano Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos.

Ao todo, a empresa adquiriu US$ 500 milhões em participações na Anthropic. As ações foram adquiridas pela FTX e pela Alameda Research - ambas controladas por Sam Bankman-Fried - em 2021. À época, a negociação resultou na compra de 8% das ações da Anthropic por US$ 500 milhões.

Além da TIC Third International Investment Company, também foram anunciadas vendas de ações para a Jane Street Global, em que Bankman-Fried trabalhou e iniciou sua carreira, e para fundos ligados à gestora Fidelity.

O investimento da FTX na Anthropic acabou sendo positivo para a corretora de criptomoedas. Ele ocorreu antes da disparada de projetos e ações ligadas ao setor de inteligência artificial em 2023. A Anthropic trabalha no desenvolvimento de IAs generativas, atuando e se destacando no mesmo segmento que a OpenAI, a dona do ChatGPT.

Falência da FTX

A FTX declarou falência em novembro de 2022. À época, ela era a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo. Desde então, ela tem se desfeito de ativos para reunir o capital necessário para quitar dívidas e ressarcir seus clientes que tinham investimentos na exchange.

Dados reunidos pelas autoridades dos Estados Unidos indicam que a FTX tinha cerca de 15 milhões de clientes antes da falência. No total, eles têm direito a receber entre US$ 30 bilhões a US$ 35 bilhões em ativos perdidos.

Ainda de acordo com as autoridades do país, a FTX também estaria devendo entre US$ 3 bilhões e US$ 5 bilhões em impostos que não foram pagos. O valor preciso ainda não foi determinado, mas as autoridades ressaltam que o pagamento precisará ser prioritário na "lista" de quitações que a corretora de criptomoedas precisa cumprir.

