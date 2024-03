FTX pode pagar até R$ 25 bilhões em impostos para os Estados Unidos após falência

A FTX pode precisar pagar até R$ 25 bilhões em impostos para o governo dos Estados Unidos. As informações foram reveladas na última quarta-feira, 20, em um documento divulgado junto à Justiça dos Estados Unidos como parte do processo de falência da corretora de criptomoedas no país, iniciado em novembro de 2022.

De acordo com as autoridades do país, a FTX estaria devendo entre US$ 3 bilhões e US$ 5 bilhões em impostos que não foram pagos. O valor preciso ainda não foi determinado, mas as autoridades ressaltam que o pagamento precisará ser prioritário na "lista" de quitações que a corretora de criptomoedas precisa cumprir.

O valor revelado nesta semana é inferior ao inicialmente divulgado pelo Serviço de Impostos dos Estados Unidos, que chegou a apontar que a FTX devia US$ 44 bilhões em impostos. Posteriormente, o valor foi revisado para US$ 24 bilhões, enquanto a própria FTX dizia que devia US$ 7 bilhões em impostos.

A nova quantia informada junto à Justiça indica que a corretora de criptomoedas precisará pagar um valor menor para o governo dos Estados Unidos, abrindo mais espaço para outros pagamentos. Desde a falência em 2022, a FTX tem buscado reunir recursos para conseguir realizar esses pagamentos, incluindo a venda de ativos e bens.

Em janeiro deste ano, a empresa anunciou que pretende ressarcir todos os seus clientes, que receberão de volta todos os valores que estão congelados na exchange desde a quebra da empresa, em novembro de 2022. O plano foi compartilhado durante uma audiência judicial.

De acordo com a FTX, o valor que será considerado para o ressarcimento levará em conta a cotação dos ativos dos clientes no momento em que a falência foi declarada. Naquele momento, porém, o mercado já tinha registrado uma forte queda, o que desvalorizou a maioria das criptomoedas.

A estratégia foi criticada pelos ex-clientes da empresa, que afirmam que o plano de ressarcimento deve acabar prejudicando os investidores e seria apenas um ressarcimento parcial. O motivo é que as criptomoedas valorizaram significativamente desde então, mas esse ganho não será devolvido para os clientes.

Dados reunidos pelas autoridades indicam que a FTX tinha cerca de 15 milhões de clientes antes da falência. No total, eles têm direito a receber entre US$ 30 bilhões a US$ 35 bilhões em ativos perdidos. Como uma forma de reunir o valor, a exchange tem vendido diversos ativos nos últimos meses. Mais recentemente, ela se desfez de mais de US$ 1 bilhão em participações no ETF de bitcoin da Grayscale.

