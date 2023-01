FTX gastou R$ 210 milhões com alimentação e hotéis de luxo, revelam documentos

O braço nas Bahamas da corretora de criptoativos FTX gastou uma quantia impressionante de dinheiro em hotéis e acomodações de luxo, passagens de avião e alimentação nos nove meses que antecederam o colapso da exchange, revelaram documentos do processo judicial contra a empresa.

De acordo com os documentos do tribunal de falências analisados pela Business Insider, a FTX Digital Markets gastou US$ 40 milhões (cerca de R$ 210 milhões, na cotação atual) entre janeiro e setembro, antes de declarar falência em novembro por “problemas de liquidez”.

Mais de US$ 15 milhões foram gastos em hotéis e acomodações de luxo, sendo US$ 5,8 milhões em um resort — o Albany Hotel. Este é o resort de luxo onde o ex-CEO da corretora de criptoativos Sam Bankman-Fried morava em uma cobertura de US$ 30 milhões até ter sua prisão decretada, segundo a reportagem.

Cerca de US$ 3,6 milhões foram gastos no Grand Hyatt, um hotel quatro estrelas que hospedou a realeza britânica em março. Também foram gastos US$ 800 mil no resort cinco estrelas Rosewood.

Além disso, quase US$ 7 milhões foram gastos em refeições e serviços de entretenimento. Cerca de metade desse valor foi gasta em serviços de alimentação, de acordo com os documentos. Quase US$ 4 milhões foram gastos em voos e mais de US$ 500 mil foram usados em serviços postais e entregas.

A FTX até fez um acordo privado com uma transportadora aérea para entrega de pedidos da Amazon a partir de um depósito em Miami, já que o gigante do comércio eletrônico não fazia entregas nas Bahamas, de acordo com o Financial Times.

O Financial Times acrescentou que a empresa também fornecia ao todos os funcionários da corretora de criptoativos nas Bahamas um “conjunto completo de carros com cobertura para gastos com combustível [e] viagens ilimitadas para qualquer escritório da exchange em todo o mundo, com despesas totais pagas".

Em dezembro, uma ex-funcionária revelou a extensão dos gastos excessivos da empresa com artigos de luxo, dizendo que a FTX era “semelhante a um culto”. “Toda a operação foi ineficiente de forma icônica e idiota”, disse ela na época.

A FTX também fez inúmeras doações para instituições de caridade e organizações locais nas Bahamas. Há especulações de que algumas dessas doações feitas pela corretora de criptoativos podem ter de ser devolvidas enquanto a ilha caribenha tenta seguir em frente, de acordo com uma reportagem publicada em 8 de janeiro na mídia local.

Bankman-Fried se declarou inocente de oito acusações criminais no Tribunal Distrital dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York em 3 de janeiro.

