FTX 'falhou totalmente' nas medidas para proteger clientes, diz novo CEO

John Ray, que assumiu o cargo de CEO da corretora de criptomoedas FTX em meio ao seu processo de falência, apresentou um testemunho escrito detalhado antes de sua aparição nesta terça-feira, 13, perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos EUA.

No depoimento, Ray reiterou muitas das revelações feitas no processo de falência, dizendo que o colapso da exchange se deveu em parte à “concentração absoluta de controle nas mãos de um grupo muito pequeno de indivíduos grosseiramente inexperientes e pouco sofisticados”.

Ray, que supervisionou a liquidação da empresa de energia Enron durante o início dos anos 2000, acrescentou que a liderança da FTX “não implementou praticamente nenhum dos sistemas ou controles” necessários para proteger os ativos dos seus clientes.

“Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa e absoluta de controles corporativos em todos os níveis de uma organização, desde a falta de demonstrações financeiras até a ausência completa de quaisquer controles internos ou de governança”, disse em depoimento.

O CEO da corretora de criptomoedas rebateu as alegações de seu antecessor, Sam Bankman-Fried, também convocado para comparecer à audiência. Bankman-Fried disse em muitas entrevistas concedidas após o pedido de falência que a FTX.US - braço do FTX Group que opera nos EUA - provavelmente estava solvente e seria capaz de atender integralmente a eventuais solicitações de saques sob certas circunstâncias.

No entanto, de acordo com a declaração por escrito de Ray, “a FTX.US não era operada independentemente da FTX.com” e o pedido de falência foi necessário para evitar uma corrida bancária.

“Desde o momento do arquivamento, fiquei ainda mais confiante de que esta foi a decisão correta, à medida que os livros e registros da FTX.US e as muitas relações entre a FTX.US e as outras empresas do FTX Group se tornam mais claras", afirmou.

O CEO da corretora de criptomoedas disse em 16 de novembro que Bankman-Fried "não tem função contínua" na empresa ou em suas subsidiárias e "não fala em nome delas". SBF continuou a dar entrevistas detalhando seu papel nos eventos que levaram à queda da exchange como parte de uma "turnê de pedidos de desculpas".

O detalhamento de Ray dos eventos que levaram ao pedido de falência incluiu a "mistura"de ativos de clientes da FTX com ativos da Alameda Research. O fundo de hedge teria usado esses ativos em negociações de risco, expondo os clientes a “perdas massivas”. Além disso, a corretora entrou em uma “farra de gastos” de 2021 a 2022, adquirindo empresas e fazendo investimentos que somaram cerca de US$ 5 bilhões.

A audiência no comitê da Câmara será a segunda a explorar o colapso da FTX, após outra realizada em 1º de dezembro pelo Comitê de Agricultura do Senado na qual o presidente da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities, Rostin Behnam, foi a única testemunha.

O Comitê de Assuntos Financeiros do Senado também agendou uma audiência para 14 de dezembro, com a estrela de Hollywood Ben McKenzie, o investidor Kevin O'Leary, a professora de direito Hilary Allen e Jennifer Schulp, diretora de estudos de regulamentação financeira do Centro de para Alternativas Monetárias e Financeiras do Cato Institute, convocados como testemunhas.

