FTX deve mais de R$ 15 bilhões para 50 credores, revela pedido de falência

A FTX deve a seus 50 principais credores mais de US$ 3 bilhões (R$ 15,92 bilhões, na cotação atual), de acordo com documentos revelados no domingo, 20, relativos ao seu processo judicial de falência. O documento, que foi submetido a um tribunal nos Estados Unidos, foi submetido como parte do chamado Capítulo 11 pelo qual a empresa está passando.

O documento indicou que a FTX deve ao seu maior credor mais de US$ 226 milhões. As dívidas com todos os outros variam aproximadamente entre US$ 21 milhões e US$ 203 milhões. As identidades dos credores são desconhecidas e suas localizações não foram reveladas.

Segundo os dados divulgados pela empresa, "a lista dos 50 principais credores é baseada nas informações de credores atualmente disponibilizadas pelos devedores, incluindo informações de clientes que puderam ser visualizadas, mas não estão acessíveis no momento".

"A investigação dos devedores continua em relação aos valores listados, incluindo pagamentos que podem ter sido feitos, mas ainda não estão refletidos nos livros e registros. Os devedores também estão trabalhando para obter acesso total aos dados dos clientes", ressalta o documento.

Após o colapso, a FTX entrou em 11 de novembro com um pedido de falência nos Estados Unidos conhecido como Capítulo 11. A empresa anunciou na época que o então CEO, Sam Bankman-Fried, havia renunciado ao cargo e que ele seria substituído por John J. Ray III, responsável por supervisionar os procedimentos de recuperação judicial.

Ray declarou na época que “o Capítulo 11 é apropriado para fornecer ao FTX Group a oportunidade de avaliar sua situação e desenvolver um processo para maximizar as compensações para as partes interessadas. [...] O Grupo FTX possui ativos valiosos que só podem ser efetivamente administrados em um processo organizado e conjunto".

Especulou-se após o anúncio inicial que a FTX pode ter mais de 1 milhão de credores no total, mas o número ainda não foi confirmado pelos documentos submetidos pela corretora de criptoativos ao tribunal.

A melhor experiência e atendimento em português. Ninguém merece consultar o tradutor online enquanto tem problemas com o suporte, por isso, a Mynt tem atendimento humanizado 24 horas e em português. Abra sua conta e tenha uma experiência única ao investir em crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok