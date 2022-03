FTX anuncia nova parceria na Europa e lança 1º ETP de Solana na bolsa

A CoinShares e a FTX anunciaram nesta quarta-feira, 23, o lançamento do primeiro produto negociado em bolsa (ETP) do mundo focado em Solana.

Este é o oitavo ETP de criptomoedas da CoinShares, e a partir do lastro físico, taxa de administração reduzida para zero e uma recompensa de staking de 3% ao ano, o CoinShares FTX Physical Staked Solana facilita o investimento em uma das criptomoedas que mais lucrativas de 2021, período em que valorizou 9.374%.

“Colaborar com a FTX para criar o primeiro ETP de Solana com recompensas transparentes para os investidores nos permite dobrar nosso compromisso de fornecer os melhores produtos de criptoativos regulamentados da categoria”, afirmou Frank Spiteri, CRO da CoinShares.

Com um mecanismo de staking exclusivo, o ETP permite que os emissores compartilhem recompensas em criptomoedas com os investidores, aumentando a rentabilidade do investimento, que pode ser o ideal para aqueles que buscam altos lucros, mas preferem a segurança de um produto negociado em bolsa. Ao fazer o staking de um criptoativo, seu patrimônio fica “congelado”, gerando, assim, recompensas em dinheiro.

Sob o ticker SLNC, o produto vai contar com um capital inicial de 1 milhão de unidades de Solana, o equivalente a US$ 94,7 milhões, e será listado em uma das principais bolsas da Alemanha, a Xetra. “Solana é uma das exposições mais solicitadas entre nossos clientes e o SLNC está sendo lançado com 1 milhão de SOL”, contou Spiteri.

A bolsa 🇧🇷 vai ter mais um ETF de cripto! 🎉 🌐O NFTS11 vai investir nas principais #criptomoedas ligadas ao #metaverso, com investimento mínimo de R$100 👉O ETF da Investo busca replicar o índice "MVIS CryptoCompare Media & Entertainment Leaders" 😉 — Future of Money (@futofmoney) March 18, 2022

O interesse da FTX no mercado europeu já não é novidade, após a corretora anunciar sua entrada no continente e realizar uma série de parcerias. No entanto, a união da FTX com uma das maiores empresas de investimento da Europa evidencia ainda mais que a corretora de Sam Bankman-Fried não atravessou o oceano para “brincar”.

“O objetivo é levar serviços e produtos de nível institucional ao mercado de maneira econômica. Queremos apenas lançar produtos genuinamente inovadores e que agreguem valor aos nossos clientes. Estamos empolgados em trabalhar ao lado da CoinShares”, afirmou o CEO da FTX.

