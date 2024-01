Fox cria blockchain para ajudar nas negociações com empresas de inteligência artificial

A Fox Corp, um dos maiores grupos de mídia dos Estados Unidos, anunciou nesta terça-feira, 9, o lançamento de uma nova plataforma blockchain para auxiliar as empresas do setor na identificação do uso dos seus conteúdos na internet, inclusive para o treinamento de ferramentas de inteligência artificial.

De acordo com o Axios, a plataforma recebeu o nome de Verify Protocol e será usada pela Fox na negociação com empresas desenvolvedoras de inteligências artificiais para definir uma possível remuneração por uso de conteúdos dos integrantes do conglomerado, incluindo a Fox News, a Fox Sports e a Fox Entertainment.

O grupo de mídia afirmou ao Axios que já está em contato com outras empresas do setor para incentivá-las a usar a plataforma como forma de terem uma vantagem na negociação com as desenvolvedoras de inteligências artificiais. Não há informações até o momento sobre quais empresas aceitaram a ideia.

O Verify Protocol usa a tecnologia blockchain como forma de armazenar dados criptografados referentes à origem e história de conteúdos produzidos por empresas de mídia. A plataforma é uma colaboração entre a Fox e a Polygon Labs, responsável pelo blockchain Polygon.

Com a plataforma, as empresas poderão registrar os seus conteúdos e verificar a autoria e posse, possivelmente facilitando negociações de remuneração pelo uso desses materiais, em especial para o treinamento de grandes modelos de linguagem (LLMs, na sigla em inglês) usados em ferramentas como o ChatGPT e o Bard.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Embate com donas de IAs

A ideia, segundo a Fox Corp, é que os conteúdos sejam registrados no blockchain imediatamente após a publicação. O projeta conta também com uma ferramenta que informa se um conteúdo está ou não registrado na rede. Até o momento, 80 mil publicações das empresas do conglomerado já foram registradas.

A estratégia da Fox surge em meio à intensificação das negociações e tensões entre empresas de mídia e desenvolvedoras de inteligência artificial. A Axel Springer, que controla publicações na Alemanha e nos Estados Unidos, anunciou recentemente um acordo milionário com a OpenAI, dona do ChatGPT, para remuneração por uso de conteúdo.

Já o The New York Times decidiu processar a OpenAI e a Microsoft, afirmando que as empresas violaram as leis de direitos autoriais dos Estados Unidos ao usarem conteúdos do jornal para treinar o ChatGPT sem uma remuneração ou autorização prévia. O caso deverá ser importante para determinar o futuro da relação entre empresas de mídia e as ferramentas de IA.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok