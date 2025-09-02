Fortuna da Família Trump com criptomoedas cresce US$ 5 bilhões após estreia de ativo

A fortuna que a família Trump vem acumulando com criptomoedas teve um grande salto na última segunda-feira, 1º, crescendo US$ 5,6 bilhões (R$ 30 bilhões, na cotação atual) em poucas horas. Com isso, os negócios da família no mundo cripto já valem mais que no mercado imobiliário.

O crescimento ocorreu após a estreia da criptomoeda WLFI em diversas corretoras de criptomoedas. Apesar de encerrar o dia no negativo, o ativo conseguiu chegar ao mercado entre as 40 criptos mais valiosas do mundo, com forte valorização em relação ao seu preço inicial.

Os grandes vencedores do movimento foram os investidores que adquiriram unidades do ativo antes da estreia, durante um período de vendas restrita ao próprio site do World Liberty Financial, projeto criador do token. É o caso da família Trump, que é apoiadora da iniciativa.

De acordo com o próprio projeto, a família Trump conta com mais de 22 bilhões de unidades do WLFI, equivalentes a 22,5% de toda a oferta do ativo. A família do presidente dos Estados Unidos também é dona de 38% das ações da WLF Holdco, empresa ligada ao projeto, e detém 75% de todas as receitas com as primeiras vendas do token.

Com a disparada da criptomoeda após a estreia, as unidades que estão sob controle de Trump e seus filhos saltaram de um valor inicial de US$ 1,1 bilhão para US$ 5,6 bilhões. O lucro é potencial, ou seja, ainda não foi realizado por meio das vendas efetivas dessas unidades.

Fortuna dos Trump com criptomoedas

Entretanto, o valor inflou ainda mais a fortuna que a família Trump tem acumulado no mercado cripto. A família também controla 80% das unidades da criptomoeda meme oficial do presidente, somando US$ 6,7 bilhões. Uma empresa do grupo família, a Trump Media, é dona de 15 mil unidades de bitcoin, avaliadas em US$ 1,6 bilhão.

O presidente também recebe royalties de diversas coleções de NFTs lançadas em sua homenagem, e seus dois filhos mais velhos têm investidos em diversas empresas de cripto. Com isso, os ganhos da família com o setor já superam a fonte original de riqueza dos Trump: o mercado imobiliário, em que possuem US$ 2,65 bilhões.

A diferença mostra a intensidade do envolvimento da família com o mercado de criptomoedas. O movimento teve início no ano passado, durante a campanha de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024. Desde então, o presidente tem adotado uma agenda pró-cripto, gerando acusações de possíveis conflitos de interesse.

