Três formas de investir em bitcoin e suas vantagens

Foi-se o tempo em que as criptomoedas eram pura especulação. Hoje é possível encontrar desde bilionários até pessoas comuns alocando parte de seus investimentos em bitcoin. Mas a tarefa pode ser um pouco complexa para quem deseja começar do zero nesse mercado.

Afinal, como investir no ativo? É seguro? Hoje, basicamente, são três as principais formas de investir em bitcoin no Brasil. E cada uma delas apresenta suas vantagens. Entenda as modalidades a seguir.

Corretoras de criptomoedas

Uma das formas é comprando direto em corretoras de criptomoedas, também conhecidas como exchanges. Elas funcionam de maneira similar às corretoras de investimento. Pela plataforma, é possível depositar os reais e convertê-los em bitcoins. Mas é preciso cuidado para ter certeza de que a empresa é regulada pelas autoridades financeiras.

Além disso, como em outros ativos de renda variável, o investidor precisa aprender a lidar com a plataforma (que funciona como um home broker), e ficar atento ao mercado para entender os momentos de compra e venda.

Há também o risco de custódia. Isso porque algumas exchanges costumam armazenar os criptoativos em poucas carteiras, muitas vezes multimilionárias, e que podem atrair hackers. A ressalva são algumas exchanges reguladas nos Estados Unidos e que são obrigadas a ter mecanismos de proteção.

Portanto, caso a corretora não invista fortemente em segurança para evitar ataques e não tenha um fundo para arcar com o imprevisto, as perdas acabam sendo socializadas entre todos os usuários com saldo na plataforma.

Peer to peer

A segunda é a peer to peer. No mundo dos criptoativos, o peer to peer é o meio usado quando os usuários não querem ser intermediados pelas exchanges. Portanto, a forma de pagamento permite que uma pessoa transfira bitcoins diretamente para outra e receba seu pagamento por isso.

Fundos de investimento

A terceira é a mais interessante para a maioria dos investidores, de moderados a arrojados: fundo de investimento especializado. É a melhor opção para quem deseja expor seu patrimônio à valorização desse mercado, sem ter de se preocupar com o melhor momento de compra ou de venda ou com a custódia dos ativos.

Funciona como um fundo de investimento multimercado ou de ações. Há um gestor que fica responsável pela administração do fundo. São cobradas taxas de administração e, em alguns casos, de performance, com base na valorização do fundo ao longo do tempo.

Fundo de bitcoin do BTG, acessível a partir de 1 real

O BTG Pactual digital lançou no começo de abril o BTG Pactual Bitcoin 20 Fundo de Investimento Multimercado. Ele está disponível para todos os clientes do banco, com valor mínimo de 1 real para investimento.

O fundo tem em sua composição 20% de bitcoin e 80% em renda fixa. Deste volume, 55% é alocado em títulos do Tesouro Selic, 20% em Certificados de Depósito Bancário (CDB) e 5% em operações compromissadas.

O percentual investido em bitcoin segue uma regra da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O investimento integral em criptomoedas pode ser feito apenas para fundos destinados a pessoas físicas ou jurídicas com mais de 1 milhão de reais investidos. Ou para investidores profissionais, com mais de 10 milhões de reais aplicados.

O ativo é isento de taxa de performance, tem taxa de administração de 0,50% ao ano e liquidez D+3 (três dias úteis após a solicitação). Apesar da liquidez alta, a recomendação é não investir mais do que 10% do patrimônio em bitcoin, de acordo com o perfil e os objetivos com o investimento.