Fintechs do Brasil buscam equilibrar independência, cautela e foco em automação, mostra estudo

As fintechs brasileiras mostram sinais de maturidade, enquanto tentam conciliar uma maior independência financeira, uma cautela com gastos e um foco crescente em automação e parcerias. É o que aponta a nova edição da Pesquisa Fintech Deep Dive, produzida pela PwC e pela ABFintechs e divulgada em primeira mão pela EXAME.

Entre os destaques da pesquisa está a relativa "juventude" do segmento: 73% das startups focadas no mercado financeiro foram fundadas há menos de cinco anos. Além disso, pouco menos de dois terços possuem menos de 20 funcionários. Para o relatório, o perfil "reflete uma amostra de empresas jovens e ágeis, mas ainda em processo de consolidação".

Na divisão por setores de atuação, as áreas de crédito e meios de pagamento são as com maior número de fintechs e funcionários, mantendo uma tradicional liderança entre os possíveis temas de atuação dessas startups. Como novidade, está o foco no mercado B2B, com crescimento de atuação de 40% para 64% entre 2023 e 2024, "mostrando uma tendência clara de concentração no atendimento a empresas, especialmente pequenas e médias".

Um dos achados do levantamento é que as fintechs estão cada vez mais focadas na integração de novas tecnologias. Para isso, estão investindo de forma crescente em automação e ampliando a relação com parceiros, combinando uma ampliação do uso de inteligência artificial, análise de dados e blockchain, classificadas como "tecnologias-chave para melhorar a eficiência e a personalização dos serviços".

Mudanças em meio a desafios

Ao mesmo tempo, essas empresas também precisam lidar com um cenário desafiador. Diego Perez, presidente da ABFintechs, pontua que elas "se adaptaram bem ao cenário recente de incerteza econômica e restrição de capital, ajustando suas operações para serem mais enxutas e sustentáveis. Essa adaptação envolveu redução de custos, priorização de gastos em áreas essenciais, como o desenvolvimento de produtos, e expansão menos agressiva".

"Elas passaram a focar em conquistar e manter clientes de forma mais cautelosa, buscando criar portfólios sólidos que possam atrair novos negócios de maneira mais segura e sustentável. Foi uma resposta positiva e necessária às condições do mercado e permite que as empresas prosperem em um ambiente de maior competição e menos disponibilidade de capital, preparadas para futuros desafios", comenta.

Nesse sentido, a pesquisa aponta que mais da metade das fintechs já chegaram ao chamado "equilíbrio financeiro", alternando entre crescimentos de 1% a 50%. Para a pesquisa, "esse dado indica uma transição para um ambiente econômico mais estável após as flutuações dos últimos anos".

Há, ainda, um esforço das startups para reduzir a dependência de grandes aportes externos, até pelo cenário econômico mais desafiador atualmente. Com isso, o uso de capital próprio nesses negócios aumentou, mostrando como elas têm "priorizado a autonomia financeira".

Combinado a isso, as fintechs também indicaram uma cautela maior no momento com relação a captações de recursos. Segundo o levantamento, "as fintechs estão buscando investimentos em valores mais modestos, com um foco na expansão controlada e uma menor disposição para buscar grandes aportes via fundos ou IPOs".

Willer Marcondes, sócio da Strategy& e líder de Consultoria em Serviços Financeiros, destaca que "as fintechs estão adotando naturalmente uma abordagem ainda cautelosa de crescimento e captação de investimentos. As empresas mais jovens, em especial, estão ainda em um processo de amadurecimento, em que o crescimento não é apenas uma meta, mas uma jornada cuidadosamente gerenciada para mitigar riscos das suas mais diversas origens".

"Além disso, uma grande barreira enfrentada por essas empresas é a dificuldade de estabelecer uma marca forte e visível, o que é crucial para atrair tanto clientes quanto investidores. Essa luta pela visibilidade e reconhecimento destaca a importância de estratégias e relacionamentos bem planejados no ecossistema competitivo atual", ressalta.