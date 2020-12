TransferWise mira mercado brasileiro e traz solução para bancos ao país

A TransferWise, empresa de transferências de dinheiro online com sede na Inglaterra, está de olho no mercado brasileiro, onde a digitalização financeira está em estágio avançado, segundo estudo do FIS. Agora, a empresa trouxe ao país o “TransferWise para Bancos”, que permite que bancos se integrem à plataforma da fintech por meio de uma API.

“O Brasil é um dos cinco principais mercados para a TransferWise globalmente. Iniciamos a operação no país em 2016 e, desde então, estamos expandindo portfólio de produtos e serviços. Trouxemos uma solução para bancos, instituições financeiras e fintechs que permite que empresas se integrem à nossa plataforma por meio de uma API gratuita. Com isso, passam a oferecer uma experiência mais completa e transparente aos clientes que queiram enviar dinheiro para outros países”, disse Pedro Barreiro, head de Banking & Expansion na TransferWise no Brasil.

A ideia é que os bancos utilizem o sistema da TransferWise para oferecer aos seus usuários uma experiência melhor, mais eficiente e totalmente digital na hora de realizar operações de transferências internacionais. Assim, pretende levar o serviço da fintech para dentro das plataformas de seus parceiros: quando o cliente de um banco parceiro quiser fazer uma transferência internacional, usará a solução da TransferWise no site ou aplicativo do próprio banco.

O “TransferWise para Bancos” já é um serviço consolidado em outros mercados onde a empresa atua, sendo utilizado atualmente por 12 bancos, entre eles, o Activobank e o N26. Ao integrar a solução, diz a fintech, o Activobank reduziu o tempo das transferências internacionais, que costumavam levar dias, tornando-as instantâneas, além de ter reduzido o custo das transações e aumentado a demanda pelo serviço em 12 vezes nos primeiros seis meses de operação. Já no alemão N26, o aumento foi de 300%.

A expectativa da empresa inglesa em relação ao mercado brasileiro é alta, e, além do “TransferWise para Bancos”, outras novidades estão a caminho: “No Brasil, nossos clientes já movimentaram mais de R$ 32 bilhões desde o início das nossas operações no país. No ano passado, iniciamos as transferências para instituições de ensino no exterior para brasileiros. No início de 2020, recebemos a autorização do Banco Central para estruturar a operação e poder atuar como corretora de câmbio e, desde então, este processo é uma de nossas prioridades locais e está em fase final de aprovação”, contou Barreiro.

Segundo o porta-voz da companhia, por enquanto a TransferWise ainda não tem usuários do novo produto no Brasil, mas está “em contato com alguns players” que, segundo ele, têm mostrado aceitação e interesse pela solução, acrescentando que “algumas negociações já estão em fase final e, em breve, poderão ser anunciadas”.

A empresa garante que o uso do “TransferWise para Bancos” é bom para todas as partes e elenca alguns dos destaques do produto: “Dentre os principais benefícios estão a economia, visto que não são cobradas taxas extras; transparência, pois os clientes visualizam todos os valores cobrados com clareza antecipadamente; e agilidade e conveniência, considerando que atualmente um quarto (25%) de todas as transferências que a TransferWise realiza no mundo são instantâneas, ou seja, acontecem em até 20 segundos”.

Em rodada de investimentos promovida pela TransferWise em julho deste ano, a empresa foi avaliada em cerca de 5 bilhões de dólares. Atualmente, a companhia tem mais de 9 milhões de clientes, que movimentam mais de 6 bilhões de dólares por 65 países.