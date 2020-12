Empresas não se deram conta do potencial das criptos, diz guru de fintechs

O veterano executivo Jim McCarthy, que liderou a equipe de inovação da Visa por 18 anos e é especialista em pagamentos e inovação, e atuou como conselheiro de diversas fintechs do Vale do Silício, falou sobre criptoativos em entrevista e mostrou otimismo quanto ao futuro desse mercado.

“Estamos vivendo o comendo da trajetória ascendente dos criptoativos rumo ao mainstream, e muitos players consideráveis ainda não se deram conta disso”, afirmou, em entrevista ao site PaymentSource.

Na entrevista, McCarthy mostrou certa frustração após tanto tempo numa das maiores empresas de pagamentos do mundo, e afirmou que as instituições financeiras demoram muito para adotar novas tecnologias. Ele conta, por exemplo, que sistemas de controle anti-fraude para cartões de crédito já estavam disponíveis muito tempo antes de serem utilizados pelas emissoras.

Depois de deixar a Visa no início do ano, McCarthy assumiu a presidência i2C, empresa líder em pagamentos o open banking. A i2C, inclusive, tem parceria com uma série de empresas ligadas ao mercado de criptoativos, como a Wirex, a Crypto.com e a NetCents, entre outras.

“Ainda estamos nos estágios iniciais da oferta de serviços com criptoativos, e não estamos sequer perto do momento em que as pessoas fazem transações diárias com cripto, mas as companhias estão começando a explorar onde os criptoativos se encaixam em seus modelos de negócios”, disse o executivo. “O que estamos vendo agora com os bancos centrais e as moedas digitais é parte de um movimento mais amplo que traz os criptoativos para perto do mainstream para uso diário”.

Além dos criptoativos, Jim McCarthy também falou sobre a expansão dos pagamentos contactless, dizendo se tratar de algo urgente, devido à pandemia, e que “novidades importantes estão por vir”.