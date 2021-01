Com apoio da Visa, brasileira Alter lança cartão de crédito com cashback em bitcoin

Duas empresas que atuam no mercado de criptoativos do Brasil anunciaram novidades que podem ajudar a impulsionar o setor no país. Nesta terça-feira, 25, a Binance liberou depósitos em reais com cartões de crédito na corretora e a fintech Alter anunciou o lançamento do seu programa de cashback em bitcoin.

As novidades são relevantes não apenas para os usuários das duas plataformas, mas também porque indicam evolução no mercado cripto brasileiro: o desenvolvimento do setor não é medido apenas pelo preço dos criptoativos, mas também por uma série de outros fatores, como a oferta de produtos e serviços, casos de uso, número de usuários e muitos outros.

No caso do Alter, a fintech divulgou que usuários do cartão AlterCard Visa terão cashback de até 1% em bitcoin sobre o valor de todas as compras. O programa é gratuito e tem adesão automática. “O cashback já é muito utilizado em países como os EUA e em alguns da Europa. No Brasil, alguns e-commerces populares já praticam esse tipo de modalidade. Somos um dos primeiros a utilizar esse método com as frações do bitcoin aqui no país”, explicou Vinicius Frias, CEO do Alter.

Os bitcoins obtidos no programa de cashback poderão ser guardados indefinidamente pelos usuários, já que, diferentemente das milhas e outros pontos de recompensa, não têm prazo de validade. Outra opção é utilizar os valores recebidos para o pagamento das faturas do cartão.

O Alter é uma fintech que oferece uma conta digital multimoedas, que permite fazer transferências e pagar contas com criptoativos, além de comprar e vender os ativos digitais. A ideia da empresa com o programa de cashback é trazer novos investidores para o mercado de criptoativos: “O Criptoback não se limita à experiência de devolver bitcoins para os clientes, mas também proporcionar novas formas de adquirir a criptomoeda no Brasil de maneira simplificada. É sobre ser a porta da criptoeconomia para o grande público que desconhece ou tem receio de criptomoedas”, disse Vinicius.

A iniciativa chama ainda mais atenção por contar com o apoio da Visa, emissora do AlterCard e que nos últimos meses tem demonstrado interesse pelo mercado cripto: “A Visa tem trabalhado para ser uma ponte entre as moedas digitais e nossa rede global de milhões de estabelecimentos comerciais. Acreditamos que as moedas digitais têm potencial para levar o valor dos pagamentos digitais a um número maior de pessoas e lugares. Assim, queremos ajudar a definir e apoiar seu papel no futuro do dinheiro de forma segura”, contou Eduardo Abreu, vice-presidente de Novos Negócios da Visa do Brasil.

Apesar de inédita no Brasil, a iniciativa já tem projetos semelhantes nos EUA, como os programas de cashback em bitcoin dos cartões BlockFi Visa e Gemini Card, esta última da exchange Gemini, criada pelo irmãos Winklevoss.

Cartão de crédito brasileiro na Binance

Outra novidade desta semana no mercado cripto brasileiro foi o anúncio da Binance. Maior corretora de criptoativos do mundo e que possui versão em português e tem suporte ao real desde 2020, divulgou a lideração da função de depósitos com cartão de crédito.

Agora, os usuários da exchange podem depositar na plataforma com seus cartões de crédito e trocar reais por qualquer um dos diversos criptoativos disponíveis para negociação. A medida pode facilitar o acesso de milhões de brasileiros ao mercado cripto.

A função já estava disponível em uma série de outros países em que a exchange atua, mas, no Brasil, os únicos métodos para depósito eram as transferências bancárias (DOC, TED e Pix), que continuam disponíveis.