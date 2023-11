Fintech de tokenização capta US$ 95 milhões em rodada liderada por Goldman Sachs e BNP Paribas

A Fnality, fintech de tokenização de ativos monetários, captou US$ 95 milhões em uma rodada de investimento série B recente liderada pelos bancos Goldman Sachs e BNP Paribas.

Além dos bancos, a rodada também contou com a participação de DTCC, Euroclear, Nomura e WisdomTree.

“Nossa rodada de investimento série B representa o desejo do setor financeiro por uma solução de liquidação baseada em blockchain apoiada por dinheiro do banco central que preencha a lacuna entre as finanças tradicionais (TradFi) e as finanças descentralizadas (DeFi) nos mercados atacadistas”, disse Rhomaios Ram, CEO da Fnality International, em um comunicado.

“A aplicação da tecnologia blockchain pela Fnality oferece uma maneira resiliente para as instituições usarem os fundos do banco central em um amplo conjunto de casos de uso potenciais, incluindo pagamentos instantâneos, transfronteiriços, em moedas cruzadas, mobilidade de garantias e transações de títulos”, comentou Mathew McDermott, head de ativos digitais do Goldman Sachs.

O executivo do Goldman Sachs também chamou a Fnality de um “capacitador chave” na crescente tendência de tokenização.

Benefícios do blockchain ao mercado financeiro

De acordo com a própria fintech, a Fnality começou a partir de um projeto para compreender melhor como as redes DLTs poderiam mudar o mercado financeiro. As redes DLTs são descentralizadas e funcionam a partir da mesma tecnologia das redes blockchain.

“Com o tempo, o projeto cresceu para incluir um consórcio de instituições financeiras que desejavam explorar como blockchain e DLT poderiam usar ativos monetários tokenizados para liquidar negociações de valores mobiliários. Ao fazê-lo, procurou aliviar muitos dos desafios do FMI”, diz o site oficial da fintech.

Outras grandes empresas também são acionistas da Fnality: Santander, BNY Mellon, Barclays, CIBC, Commerzbank, Credit Suisse, Euroclear, ING, KBC Group, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, MUFG Bank, Nasdaq, Nomura, Sumitomo Mitsui Banking Corporation , State Street Corporation e UBS.

